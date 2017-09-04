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16:44 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев пожаловался главе Минздрава РФ на недостаточное финансирование

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 сентября принял участие в совещании под председательством министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

В ходе рабочей встречи, которая прошла в Москве, участники совещания обсудили модернизацию здравоохранения Краснодарского края.

«Несмотря на непростое положение с бюджетом региона, мы стараемся максимально финансировать наши больницы, поликлиники, продолжаем программу строительства кабинетов врача общей практики. В этом году на ремонт и закупку оборудования выделено 400 млн рублей, в следующем на эти цели мы потратим 1 млрд рублей», — сообщил Кондратьев.

Он добавил, что Кубани необходимо дополнительное финансирование, чтобы сохранить и улучшить темпы развития медицины, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Министр здравоохранения обратила внимание на высокий уровень здравоохранения на Кубани. В регионе отмечается прогнозируемый рост продолжительности жизни, поэтому нужно обеспечить местных жителей медпомощью.

Кондратьев поблагодарил Скворцову за поддержку, которую регион получил от Минздрава. В 2016 году Кубань получила 73 машины скорой помощи, этот показатель стал самым высоким среди субъектов РФ.

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