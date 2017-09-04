Кондратьев пожаловался главе Минздрава РФ на недостаточное финансирование

В ходе рабочей встречи, которая прошла в Москве, участники совещания обсудили модернизацию здравоохранения Краснодарского края.

«Несмотря на непростое положение с бюджетом региона, мы стараемся максимально финансировать наши больницы, поликлиники, продолжаем программу строительства кабинетов врача общей практики. В этом году на ремонт и закупку оборудования выделено 400 млн рублей, в следующем на эти цели мы потратим 1 млрд рублей», — сообщил Кондратьев.

Он добавил, что Кубани необходимо дополнительное финансирование, чтобы сохранить и улучшить темпы развития медицины, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Министр здравоохранения обратила внимание на высокий уровень здравоохранения на Кубани. В регионе отмечается прогнозируемый рост продолжительности жизни, поэтому нужно обеспечить местных жителей медпомощью.