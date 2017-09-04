Власти Приморья предложили субсидировать авиарейсы в Сочи и Крым
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что власти региона предложили правительству страны субсидировать авиаперелеты из Владивостока в Сочи, Москву и Симферополь.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что власти региона предложили правительству страны субсидировать авиаперелеты из Владивостока в Сочи, Москву и Симферополь.
«Уверен, что многие приморцы захотят полететь на российские курорты, понятно, что это требует денег и времени. Если правительство это предложение примет, то это дало бы местным жителям больше возможностей летать», — цитирует Миклушевского «РИА Новости».