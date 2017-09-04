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17:43 (мск), источник: РИАЦ

Дмитрий Рогозин и Андрей Бочаров ознакомились с ходом выполнения гособоронзаказа Волгоградским тракторным заводом

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ознакомились с ходом выполнения гособоронзаказа Волгоградским тракторным заводом. Предприятие осуществляет выпуск для Вооруженных Сил России боевых машин десанта.

Источник: РИАЦ

Осмотрев производственную площадку предприятия, вместе с представителями Минобороны и руководства концерна «Тракторные заводы» вице-премьер и губернатор обсудили дальнейшие перспективы развития ВгТЗ и возможности увеличения оборонзаказа.

— Волгоградская промышленность обладает хорошим потенциалом. У нас есть все необходимые производственные мощности для того, чтобы обеспечить полный цикл производства современной боевой техники, — отметил Андрей Бочаров.

В ходе совещания было отмечено, что Волгоградская область обладает мощным промышленным потенциалом, в том числе в сфере ОПК. На сегодняшний день в исполнении гособоронзаказа задействованы десять предприятий и организаций машиностроительной, металлургической, приборостроительной, радиоэлектронной отраслей. На них трудятся порядка 7 тысяч жителей области.

Напомним, что руководство региона начиная с 2014 года ведет работу по привлечению оборонных заказов на волгоградские предприятия, развитию производственных площадок. На ВгТЗ неоднократно проходили выездные совещания Андрея Бочарова и Владимира Шаманова, представителей Минобороны, Минпромторга РФ, других федеральных ведомств.

«Если говорить откровенно и честно, то завода тракторного в прежнем формате давно нет, — констатировал губернатор в большом интервью региональному телеканалу, обозначив и вопрос развития площадки тракторного завода. — Идет разговор о тех площадках, где уже нет цехов, там много обременений. Вся территория завода заложена в банковских структурах. Я думаю, что сегодня надо посмотреть в комплексе развития тракторного завода, где он должен размещаться, что ему надо для развития».

Отметим, что развитие промышленности, модернизация и создание новых производств с помощью господдержки и привлечения инвестиций — приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенный Андреем Бочаровым. За последние несколько лет в регионе открыто 25 новых предприятий и модернизированных площадок с общим объемом инвестирования порядка 130 млрд рублей. На них создано 4700 рабочих мест с достаточно высокой заработной платой.

В этом году в Волгоградской области уже реализовано два промышленных инвестпроекта, в конце 2017 — начале 2018 года планируется открыть еще 13 новых предприятий и производственных линий общей стоимостью более 125 миллиардов рублей. Всего до 2021 года инвестиции в промышленность региона должны составить порядка 250 млрд рублей.

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