Коричневую ветку метро в Петербурге могут достроить на 2 года раньше
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры рассчитывает завершить продолжение
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры рассчитывает завершить продолжение
О планах ускорить строительство ветки 4 сентября рассказал глава комитета Сергей Харлашкин. Для этого необходимо перераспределить расходы на линию и направить на 2018 год часть средств с 2019-го.
На данный момент в концепции КРТИ до 2022 года строительство
На данный момент