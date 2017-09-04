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17:40 (мск), источник: Фонтанка

Коричневую ветку метро в Петербурге могут достроить на 2 года раньше

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры рассчитывает завершить продолжение Красносельско-Калининской линии метро в 2020-м, а не в 2022 году, как планировалось раньше. Для этого необходимо перебросить средства на более ранний период.

Источник: РИА "Новости"

О планах ускорить строительство ветки 4 сентября рассказал глава комитета Сергей Харлашкин. Для этого необходимо перераспределить расходы на линию и направить на 2018 год часть средств с 2019-го.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

На данный момент в концепции КРТИ до 2022 года строительство Красносельско-Калининской линии рассчитано на участке от станции «Обводный канал» до станции «Казаковская» с промежуточными станциями «Боровая», «Московские ворота», «Броневская», «Кировский завод», а также участок от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал — 2» (включая депо «Красносельское»).

На данный момент Красносельско-Калининская линия выполнена на 2%. Контракт стоил 37 млрд рублей. Ранее сообщалось, что изначально продолжение может состоять только из «Казаковской» и «Путиловской», а до «Обводного канала — 2» ее доведут позже.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Алесандр Петров
От бабла срубят !
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