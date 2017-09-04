Коричневую ветку метро в Петербурге могут достроить на 2 года раньше

Источник: РИА "Новости"

О планах ускорить строительство ветки 4 сентября рассказал глава комитета Сергей Харлашкин. Для этого необходимо перераспределить расходы на линию и направить на 2018 год часть средств с 2019-го.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

На данный момент в концепции КРТИ до 2022 года строительство Красносельско-Калининской линии рассчитано на участке от станции «Обводный канал» до станции «Казаковская» с промежуточными станциями «Боровая», «Московские ворота», «Броневская», «Кировский завод», а также участок от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал — 2» (включая депо «Красносельское»).