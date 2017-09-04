В Казани открылся офис для обманутых дольщиков и вкладчиков
4 сентября в Казани открылся офис обманутых дольщиков и вкладчиков. Об этом сообщает республиканский фонд поддержки (РФП).
4 сентября в Казани открылся офис обманутых дольщиков и вкладчиков. Об этом сообщает республиканский фонд поддержки (РФП).
Как сообщает
Офис открылся по адресу: улица Хади Такташа, 41. Прием будет осуществляться ежедневно с понедельника по пятницу, с 10 до 12 и с 14 до 17 часов.
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