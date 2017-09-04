Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США пророчат катастрофу: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
Зачем США усилили скандал с российскими дипобъектами
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
СМИ: почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Грубое поведение: Пугачева уволила Гребенщикова - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
Кадыров назвал условие отказа поддерживать Россию
Эксперт: слова Юнкера о РФ – "отрезвляющий душ" для Европы
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
17:33 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Педагоги Анжелика Сиразиева и Надежда Мишина стали обладателями премии им. К. Васильева

(Город Казань KZN.RU, 4 сентября, Антон Ноздрин). В Казани наградили лучших преподавателей художественных школ города. В год 75-летия известного казанского живописца Константина Васильева одноименную премию лучшим представителям профессии вручила первый заместитель главы муниципального образования г. Казани Евгения Лодвигова. Награждение состоялось в музее им. К. Васильева.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Е. Лодвигова напомнила, что премия вручается четвертый год подряд. «Приятно находиться в этом музее. Картины Константина Васильева никого не оставляют равнодушным. Хорошо, что мы имеем возможность видеть этот обновленный музей», — сказала вице-мэр. Она поблагодарила всех преподавателей за их работу, воспитание детей и молодежи. Е. Лодвигова отметила, что каждая картина как учителей, так и их учеников уникальна и пожелала преподавателям новых творческих планов и благодарных и талантливых учеников.

Обладателями премии им. К. Васильева в этом году стали преподаватели детской художественной школы № 3 им. Б. М. Альменова Анжелика Сиразиева и детской школы искусств им. М. А. Балакирева № 6 Надежда Мишина. Также были вручены дипломы победителей и в других номинациях. Так, победителями в номинации «Профессиональное признание» стали директор детской художественной школы № 5 Юрий Бердников и преподаватель детской художественной школы № 6 Луиза Магсумова. В номинации «За верность профессии» победу присудили преподавателю детской художественной школы № 2 Ларисе Седых. В этой номинации диплом участника получил преподаватель детской музыкальной школы № 7 им. Хабибуллина Ильдар Файзуллин. Победу в номинации «Лучшее портфолио» одержала преподаватель детской художественной школы № 4 Элла Сысоева. В номинации «Лучший открытый урок» победила преподаватель детской художественной школы № 7 Вера Фомина, диплом участника достался преподавателю детской художественной школы № 1 Ирине Бикмаевой. Преподаватель детской школы искусств Приволжского района Галина Ахметова победила в номинации «Успешный дебют».

С ответным словом выступила лауреат премии Н. Мишина. От лица всех участников она поблагодарила Мэра Казани Ильсура Метшина «за поддержку творческой инициативы в организации престижного городского конкурса». Она отметила, что конкурс позволяет преподавателям проявить художественный и педагогический таланты. «Мне очень радостно и почетно находиться здесь, как лауреату премии. Призываю всех участвовать в конкурсе, приобретать новый опыт и продолжать воспитывать интеллектуальное, творческое, культурное и образованное поколение во благо будущего страны», — сказала лауреат.

Поздравила лауреатов и сестра Константина Васильева — Валентина. Она пожелала преподавателям творческих успехов. Сестра великого живописца также поблагодарила И. Метшина. «Спасибо деятельному, молодому и энергичному Мэру Казани за то, что приютил Константина в этом зале. Желаю процветания музею», — отметила Валентина Васильева.

Участники церемонии осмотрели обновленную экспозицию музея. Выставка дополнилась 25 новыми картинами из картинной галереи Коломны. Экскурсию для гостей провел давний друг живописца, работник музея Геннадий Пронин. Гости смогли увидеть и выставку «Учитель — ученик», где представлены работы победителей конкурса и их учеников. А. Сиразиева рассказала про свои картины и работы учениц — 14-летней Елены Ильиной и 13-летней Зарины Абдурашидовой. Работы выполнены в технике «конгрев». По словам лауреата премии, на создание картины у девочек ушла целая учебная четверть.

Традиционно церемонию награждения лауреатов премии Константина Васильева проводят в день его рождения, 3 сентября. Напомним, с 2013 года друзья, художники и поклонники творчества живописца встречают этот день в новом музее К. Васильева, открытом по личной инициативе Мэра Казани Ильсура Метшина. В том же 2013 году решением Мэра была учреждена премия им. К. Васильева для лучших преподавателей художественных школ города.

Напомним, муниципальный музей Константина Васильева открылся 26 июня 2013 года на ул. Баумана, заняв часть Дома Петцольда. Площадь нового музея в 3 раза больше прежней картинной галереи Константина Васильева на ул. Гвардейская. Кроме выставочных залов в музее есть фондохранилище, архив и мемориальная зона. Идея учредить премию имени К. Васильева впервые прозвучала в день открытия музея художника и была поддержана главой города. Вручение учрежденной в Год культуры награды стало традиционным значимым событием в творческой жизни города.

В мероприятии также приняли участие начальник Управления культуры Азат Абзалов, начальник Управления образования Ильсур Хадиуллин и другие.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Педагоги Анжелика Сиразиева и Надежда Мишина стали обладателями премии им.К.Васильева
Макларен снял обвинения в господдержке допинга в России
Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка
Постпред США при ООН: время полумер в отношении Пхеньяна прошло
Социологи напомнили Жириновскому о популярности Лаврова
Поклонская ответила Ройзману на его комментарий о пожаре
Конструктор советских авианосцев эмигрировал в Китай
Обвиняемая в гибели «пьяного» мальчика частично признала вину
Спорт
Решение по Пхенчхану откладывается Вопрос об участии сборной России в Играх-2018 еще долго будет находиться в подвешенном состоянии
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь