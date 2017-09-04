Педагоги Анжелика Сиразиева и Надежда Мишина стали обладателями премии им. К. Васильева

Источник: Город Казань.KZN.RU

Е. Лодвигова напомнила, что премия вручается четвертый год подряд. «Приятно находиться в этом музее. Картины Константина Васильева никого не оставляют равнодушным. Хорошо, что мы имеем возможность видеть этот обновленный музей», — сказала вице-мэр. Она поблагодарила всех преподавателей за их работу, воспитание детей и молодежи. Е. Лодвигова отметила, что каждая картина как учителей, так и их учеников уникальна и пожелала преподавателям новых творческих планов и благодарных и талантливых учеников.

Обладателями премии им. К. Васильева в этом году стали преподаватели детской художественной школы № 3 им. Б. М. Альменова Анжелика Сиразиева и детской школы искусств им. М. А. Балакирева № 6 Надежда Мишина. Также были вручены дипломы победителей и в других номинациях. Так, победителями в номинации «Профессиональное признание» стали директор детской художественной школы № 5 Юрий Бердников и преподаватель детской художественной школы № 6 Луиза Магсумова. В номинации «За верность профессии» победу присудили преподавателю детской художественной школы № 2 Ларисе Седых. В этой номинации диплом участника получил преподаватель детской музыкальной школы № 7 им. Хабибуллина Ильдар Файзуллин. Победу в номинации «Лучшее портфолио» одержала преподаватель детской художественной школы № 4 Элла Сысоева. В номинации «Лучший открытый урок» победила преподаватель детской художественной школы № 7 Вера Фомина, диплом участника достался преподавателю детской художественной школы № 1 Ирине Бикмаевой. Преподаватель детской школы искусств Приволжского района Галина Ахметова победила в номинации «Успешный дебют».

С ответным словом выступила лауреат премии Н. Мишина. От лица всех участников она поблагодарила Мэра Казани Ильсура Метшина «за поддержку творческой инициативы в организации престижного городского конкурса». Она отметила, что конкурс позволяет преподавателям проявить художественный и педагогический таланты. «Мне очень радостно и почетно находиться здесь, как лауреату премии. Призываю всех участвовать в конкурсе, приобретать новый опыт и продолжать воспитывать интеллектуальное, творческое, культурное и образованное поколение во благо будущего страны», — сказала лауреат.

Поздравила лауреатов и сестра Константина Васильева — Валентина. Она пожелала преподавателям творческих успехов. Сестра великого живописца также поблагодарила И. Метшина. «Спасибо деятельному, молодому и энергичному Мэру Казани за то, что приютил Константина в этом зале. Желаю процветания музею», — отметила Валентина Васильева.

Участники церемонии осмотрели обновленную экспозицию музея. Выставка дополнилась 25 новыми картинами из картинной галереи Коломны. Экскурсию для гостей провел давний друг живописца, работник музея Геннадий Пронин. Гости смогли увидеть и выставку «Учитель — ученик», где представлены работы победителей конкурса и их учеников. А. Сиразиева рассказала про свои картины и работы учениц — 14-летней Елены Ильиной и 13-летней Зарины Абдурашидовой. Работы выполнены в технике «конгрев». По словам лауреата премии, на создание картины у девочек ушла целая учебная четверть.

Традиционно церемонию награждения лауреатов премии Константина Васильева проводят в день его рождения, 3 сентября. Напомним, с 2013 года друзья, художники и поклонники творчества живописца встречают этот день в новом музее К. Васильева, открытом по личной инициативе Мэра Казани Ильсура Метшина. В том же 2013 году решением Мэра была учреждена премия им. К. Васильева для лучших преподавателей художественных школ города.

Напомним, муниципальный музей Константина Васильева открылся 26 июня 2013 года на ул. Баумана, заняв часть Дома Петцольда. Площадь нового музея в 3 раза больше прежней картинной галереи Константина Васильева на ул. Гвардейская. Кроме выставочных залов в музее есть фондохранилище, архив и мемориальная зона. Идея учредить премию имени К. Васильева впервые прозвучала в день открытия музея художника и была поддержана главой города. Вручение учрежденной в Год культуры награды стало традиционным значимым событием в творческой жизни города.