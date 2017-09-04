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17:19 (мск), источник: РБК

Мобиус предсказал бегство инвесторов из криптовалют в золото

Спрос на золото вырастет после усиления давления на криптовалюты со стороны властей различных государств мира, предупреждает председатель правления Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус.

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Источник: Reuters

Один из самых известных инвесторов мира полагает, что криптовалюты уже начинают выходить из-под контроля, и это привлечет к себе внимание правительств всего мира, сообщает Bloomberg. По словам Мобиуса, рано или поздно давление властей приведет к снижению доверия к криптовалютам и падению их курсов.

«Люди нуждаются в средствах платежа, но таких, которым они могут доверять. Прямо сейчас с уровнем доверия все хорошо — люди продают и покупают биткоины, они считают этот рынок нормальным, но настанет день, когда правительства примут жесткие меры, и вы увидите, что валюты начнут падать», — пояснил Мобиус.

В этой ситуации, по его словам, можно будет увидеть возвращение инвесторов к проверенным активам, в том числе золоту.

«Можно будет наблюдать возвращение к золоту, потому что инвесторов начнет интересовать, можно ли действительно доверять этим [крипто]валютам», — сказал Мобиус.

В статье Bloomberg особо отмечается, что Мобиус дал свое интервью еще до появления новостей о том, что ЦБ Китая в понедельник объявил незаконными операции первичного размещения токенов криптовалют и потребовал немедленной приостановки всех текущих ICO. После того как об этом стало известно, курс биткоина к доллару на разных биржах упал на 5−10%.

4 сентября глава Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что биткоин, стоимость которого недавно поднялась выше отметки $5 тыс., находится еще «в самом начале пути» и его курс может расти еще около двух-трех лет. В то же время глава ВЭБа предупредил и о возможных угрозах курсу биткоина. «Могут возникнуть и другие валюты в какой-то момент времени, может доверие упасть, может еще что-то произойти», — пояснил глава ВЭБа.

Криптовалюту гонят с кухни: чем опасен майнинг по-домашнему?
Во время загрузки произошла ошибка.
17:12 (мск)© Ньюстюб
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