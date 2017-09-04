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20:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга увеличила зарплату могильщикам

И увеличила кладбищенский штат.

Источник: УралИнформБюро

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб увеличил фонд оплаты труда и численность работников Службы городских кладбищ. Соответствующее постановление за подписью главы муниципалитета опубликовано на сайте мэрии Екатеринбурга, сообщает «Уралинформбюро».

Документ вносит изменения в постановление 2011 года о создании МКУ «Служба городских кладбищ». Согласно им, в штате службы появятся новые должности: специалист в сфере закупок, главный специалист по оказанию услуг по погребению, водитель и землекоп.

Таким образом, предельная численность штата Службы городских кладбищ вырастет до 39 человек. При этом на 3,12 миллиона рублей увеличен фонд предельной оплаты труда кладбищенских работников — до 12,7 миллиона рублей.

Следует добавить, что 4 сентября на заседании члены Общественной палаты Свердловской области и представители похоронного бизнеса обсудили проект нового федерального закона «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В частности, законопроект предлагает расширить спектр полномочий муниципальных органов власти по контролю за похоронным делом.

«Наши кладбища находятся в безобразном состоянии, — считает зампредседателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий. — Поборы с родственников умерших идут без меры и совести с молчаливого согласия властей и бездействия правоохранительных органов. Изменения в закон о похоронном деле только первый шаг в наведении порядка».

По мнению руководителя Ассоциации похоронных организаций Урала Дмитрия Хазина, главная проблема похоронной сферы заключается в отсутствии у муниципалитета полномочий по расширению кладбищенских территорий. Кроме того, назрела необходимость решить вопрос бесхозных захоронений, заявил Хазин в беседе с корреспондентом агентства.

Подробнее об этом читайте на «Уралинформбюро» в ближайшее время.

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