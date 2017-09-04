В Воронежской области усилят контроль над добычей полезных ископаемых

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

В Воронежской области подготовили приказ о муниципальном контроле над использованием и охраной недр при добыче полезных ископаемых, сообщил руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 4 сентября. На основе документа создадут нормативно-правовые акты, которые позволят органам местного самоуправления контролировать требования закона при добыче полезных ископаемых.

Нарушителей можно будет привлекать к административной ответственности на местном уровне, а также передавать материалы в департамент. Алексей Карякин отметил, что некоторые предприниматели незаконно используют недры из-за ошибочного представления предпринимателей о чрезмерной сложности оформления лицензии. За последние четыре года административные барьеры снизились. Региональные правовые акты сделали процесс получения лицензий «максимально понятным, четким и не отталкивающим представителей бизнеса».

Департамент природных ресурсов и экологии регулярно проводит рейды. В 2017 году проверки провели в 27 районах и трех городских округах. Рейды существенно сократили количество случаев незаконной добычи полезных ископаемых, в первую очередь, при строительстве крупных объектов федерального значения. Например, департамент выявил два факта незаконного пользования недрами при строительстве двухпутной железной дороги в обход Украины в Кантемировском и Богучарском районах с 2015 года. При строительстве дороги в обход села Лосево и Павловска, случаев незаконного пользования недрами не нашли.

Частота незаконной добычи песка в области также постепенно снижается. Ответственность за нарушения может быть вплоть до уголовной. По новой нормативно-правовой базе, если департамент выявит незаконную добычу в районе, ответственность за это понесет либо глава администрации, либо «лицо, закрепленное за этим направлением».