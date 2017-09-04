США закупят рекордную партию российских ракетных двигателей
В Пентагоне столкнулись с техническими и финансовыми трудностями при создании аналогов ракетного двигателя РД-180. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В Пентагоне столкнулись с техническими и финансовыми трудностями при создании аналогов ракетного двигателя РД-180. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Так, компания United Launch Alliance (ULA) ожидает более 30 РД-180 для запуска
По данным WSJ, США приняли решение продолжить использование российских двигателей до 2024 или 2025 года. Источник издания полагает, что этот срок может быть продлен до 2028-го.
Представитель ULA рассказал, что на данный момент заключено 22 контракта на запуски Atlas V. Некоторые из них планируется провести без военной целевой нагрузки.
Российское
В апреле генеральный директор Объединенной