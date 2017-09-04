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19:36 (мск), источник: Lenta.Ru

США закупят рекордную партию российских ракетных двигателей

В Пентагоне столкнулись с техническими и финансовыми трудностями при создании аналогов ракетного двигателя РД-180. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, компания United Launch Alliance (ULA) ожидает более 30 РД-180 для запуска ракет-носителей Atlas V, часть силовых установок уже доставлена.

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По данным WSJ, США приняли решение продолжить использование российских двигателей до 2024 или 2025 года. Источник издания полагает, что этот срок может быть продлен до 2028-го.

Представитель ULA рассказал, что на данный момент заключено 22 контракта на запуски Atlas V. Некоторые из них планируется провести без военной целевой нагрузки.

Российское научно-производственное объединение «Энергомаш» имеет в своем портфеле два крупных контракта с американскими партнерами. По первому предприятие поставляет в США двигатели РД-180 для тяжелой ракеты Atlas V, по второму — РД-181 для среднего носителя Antares.

В апреле генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Власов высказал мнение, что Россия продолжит поставлять РД-180 в США до 2024−2025 годов.

27 комментариевк этой статье
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Комментарии27
Комментарии
27
Шура Бедламов
значит собираются портить отношения..., вот если бы вывести деньги а потом продать
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