Банк БРИКС может профинансировать строительство ВСМ «Москва — Казань»

Источник: ИА REGNUM

Новый банк развития БРИКС может принять участие в финансировании проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Казань». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «РЖД», речь об этом шла на встрече президента компании Олега Белозерова с главой Нового банка развития Кандапуром Ваманом Каматхом на полях саммита БРИКС 4 сентября в китайском городе Сямэнь.

Как отметили в РЖД, основной темой встречи стала «активизация сотрудничества с Новым банком развития по различным направлениям деятельности».

В частности, стороны подтвердили готовность подписать меморандум о взаимопонимании на площадке Восточного экономического форума, который пройдёт 6—7 сентября во Владивостоке.

Магистраль станет первой в России со скоростью движения от 200 до 400 км в час. Добраться от начальной до конечной точки маршрута пассажиры смогут максимум за 3,5 часа.

«Подписание меморандума станет одним из этапов рассмотрения вопроса о выделении банком средств под проект ВСМ «Москва — Казань», — пояснили в пресс-службе.

Проект магистрали «Москва — Казань» протяжённостью 770 км рассматривается как первый российский участок будущей ВСМ «Евразия» — грузопассажирской высокоскоростной линии, которая должна соединить высокоскоростные линии Китая с европейской «Euro Carex».

Магистраль станет первой в России со скоростью движения от 200 до 400 км в час. Добраться от начальной до конечной точки маршрута пассажиры смогут максимум за 3,5 часа. Магистраль соединит между собой Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Позднее её планируют продлить до Екатеринбурга, а в перспективе — до Пекина.

Реализация проекта ВСМ «Москва — Казань» предварительно оценивается в 1,26 трлн рублей. Начало строительства магистрали намечено на 2018 год, а запуск её в эксплуатацию — на 2022—2023 годы.