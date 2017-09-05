Бедных россиян становится меньше
Доля россиян, негативно оценивающих свое материальное положение, снизилась до 29%
Доля россиян, негативно оценивающих свое материальное положение, снизилась до 29%
Мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС показал, что в этом году количество россиян, считающих себя бедными, уменьшилось и вернулось к уровню пятилетней давности.
Доля граждан, считающих материальное положение своей семьи плохим или очень плохим, во II квартале этого года составила 29%. Ровно столько же было в 2012 году. Такие данные приведены в мониторинге РАНХиГС, основанном на информации Росстата. За этот же период в 2015 и 2016 годах 33% россиян оценивали свой уровень жизни как низкий. При этом в 2014-м был зафиксирован самый оптимистичный показатель (за период наблюдений с 2000 до 2017 года) — 24%.
— В целом во II квартале 2017 года население более позитивно оценило свое материальное положение, чем во II квартале 2015-го и 2016-го. Но хуже, чем в 2013-м и 2014-м, — отметили в РАНХиГС.
Старший
— Преимущественно — за счет «сползания» «среднего класса» в страту «бедных», в то время как наиболее обеспеченные группы практически не пострадали, — отметил эксперт.
Заведующая кафедрой
— Конечно, процент бедности у нас высокий, но в последнее время это было связано с очередным витком повышения цен и общим ощущением депрессии. Такое состояние приводило к ощущениям, что всё плохо — в частности, материальное состояние казалось хуже, чем раньше, — сказала Елена Зарецкая.
Оценка населением собственного уровня жизни не всегда говорит о реальном положении дел — амбициозный человек всегда считает, что ему нужно больше зарабатывать, и может быть не до конца объективным. Но многие в 2015—2016 годах действительно потеряли работу или часть доходов.
Член ОП РФ, директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева сказала «Известиям», что показатели мониторинга РАНХиГС говорят о запоздалой реакции населения — через