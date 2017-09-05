Бедных россиян становится меньше

Источник: Известия

Мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС показал, что в этом году количество россиян, считающих себя бедными, уменьшилось и вернулось к уровню пятилетней давности.

В этом году 29% из 2 тыс. опрошенных назвали свой уровень материального положения низким. А в 2015 и 2016 годах как «плохое или очень плохое» свое материальное положение оценили 33% респондентов.

Доля граждан, считающих материальное положение своей семьи плохим или очень плохим, во II квартале этого года составила 29%. Ровно столько же было в 2012 году. Такие данные приведены в мониторинге РАНХиГС, основанном на информации Росстата. За этот же период в 2015 и 2016 годах 33% россиян оценивали свой уровень жизни как низкий. При этом в 2014-м был зафиксирован самый оптимистичный показатель (за период наблюдений с 2000 до 2017 года) — 24%.

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— В целом во II квартале 2017 года население более позитивно оценило свое материальное положение, чем во II квартале 2015-го и 2016-го. Но хуже, чем в 2013-м и 2014-м, — отметили в РАНХиГС.

Старший эксперт-консультант Всероссийского центра изучения общественного мнения Олег Чернозуб рассказал «Известиям», что за период с конца 2014 по сентябрь 2016 года произошло существенное ухудшение материального положения россиян.

— Преимущественно — за счет «сползания» «среднего класса» в страту «бедных», в то время как наиболее обеспеченные группы практически не пострадали, — отметил эксперт.

Заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Елена Зарецкая считает, что в реальности процент людей, живущих бедно, выше — просто не каждого охватили фокус-группы, а кто-то не хочет признавать свою несостоятельность. При этом эксперт отметила, что небольшое колебание вверх-вниз этого показателя с 2000 до 2017 года некритично.

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— Конечно, процент бедности у нас высокий, но в последнее время это было связано с очередным витком повышения цен и общим ощущением депрессии. Такое состояние приводило к ощущениям, что всё плохо — в частности, материальное состояние казалось хуже, чем раньше, — сказала Елена Зарецкая.

Оценка населением собственного уровня жизни не всегда говорит о реальном положении дел — амбициозный человек всегда считает, что ему нужно больше зарабатывать, и может быть не до конца объективным. Но многие в 2015—2016 годах действительно потеряли работу или часть доходов.