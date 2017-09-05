Штрафы за срывы авиарейсов могут увеличить

Источник: AP 2017

Минтранс России готовит предложения об усилении ответственности авиаперевозчиков. Речь о дополнительных административных мерах воздействия за невыполнение обязательств перед пассажирами. Сейчас штрафные санкции минимальны — поэтому некоторые авиакомпании руководствуются в первую очередь возможностью максимальной загрузки самолетов.

Минтранс России планирует предложить изменения в Воздушный кодекс, которые дадут ему полномочия определять размер компенсаций за задержку и отмену рейсов на международных и внутренних авиалиниях.

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Как рассказали «Известиям» в министерстве, размер штрафов предполагается установить в соответствии с международной практикой — в зависимости от дальности полета и количества часов задержки вылета.

— Перед принятием окончательного решения мы обсудим инициативу с авиакомпаниями и экспертным сообществом. Размер штрафных санкций нам поможет определить сама отрасль. Для нас очень важно соблюсти баланс интересов и не спровоцировать ситуацию, при которой авиакомпании начнут игнорировать требования безопасности полетов в погоне за сокращением издержек, — заявил «Известиям» представитель Минтранса.

По его словам, прорабатываются различные варианты расчета штрафных санкций. Размеры штрафа могут быть фиксированными или составлять определенный процент от стоимости авиабилета. Например, в Казахстане это 3% цены билета за каждый час задержки, но при этом штраф не может превысить 50%.

Как уточнили в Министерстве транспорта, санкции совершенно точно не будут применяться при задержке рейса из-за плохих метеоусловий.

Генеральный директор авиакомпании UTair Андрей Мартиросов высказался за гармонизацию норм с европейскими и последовательное повышение санкций за задержку рейсов за исключением обстоятельств непреодолимой силы. По его словам, сейчас штрафы за задержки по вине перевозчика незначительны. Поэтому ряд авиакомпаний принимают на себя повышенные операционные риски, заботясь о максимальной загрузке самолетов. Возможная выгода значительно выше санкций.

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— Кое-кто может сказать, что пассажир, покупая билеты или турпутевку с перелетом на чартере, заранее должен сознавать: вероятность задержки — почти 50%. На мой взгляд, это неверная логика. Авиационная подвижность населения в России только начала восстанавливаться, регулярными рейсами летает менее 5% жителей. При этом чартеры позволяют реализовать потребности широких масс населения в авиаперевозках. Важно, чтобы такой опыт был позитивным. Это будет способствовать дальнейшему росту авиационной подвижности, — заявил «Известиям» Андрей Мартиросов.

С другой стороны, по его словам, для авиакомпаний ответственность не должна наступать без вины. Из-за санкций к перевозчикам при задержках по метеоусловиям, в районах Крайнего Севера, где непогода может длиться неделями, билеты часто не поступают в предварительную продажу.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин поддержал инициативу Минтранса.

— Очень важно, чтобы регулятор всеми возможными способами повышал ответственность перевозчиков в части выполнения полетных программ. Но это, конечно, не должно приводить к отказу авиакомпаний от выполнения туристических рейсов, — сказал «Известиям» Дмитрий Горин.

По словам коммерческого директора Nordwind Airlines Имрана Назарова, в современных конкурентных условиях успех авиакомпании определяется выбором пассажира в большей степени, чем размером штрафов.

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— Недостаточно вылетать строго по расписанию, необходимо предложить продукт, который будет востребован пассажирами, вызовет эмоциональную связь с брендом и обеспечит долгосрочную лояльность к перевозчику, — отметил Имран Назаров.

Эксперт в сфере авиационного права и экономики Сергей Детенышев считает, что увеличение штрафных санкций повысит мотивацию авиакомпании к исполнению договора перевозки. И восстановит баланс прав и интересов его участников. Сейчас отмена или перенос рейса не влечет для авиакомпании каких-либо убытков, кроме возврата стоимости билета. Это провоцирует авиакомпании нарушать нормы резервирования и в погоне за прибылью игнорировать права пассажиров и условия договора перевозки.

— Из-за срыва рейса пассажир рискует понести значительный коммерческий, социальный или моральный ущерб, который ему никто не возместит. Это вынуждает его лететь заблаговременно и нести излишние расходы на отель и пр. Пассажир лишен права бесплатно отказаться от перевозки — за аннулирование билета с него удержат штраф до 100%, а за возвратный тариф нужно сильно переплатить. При этом не покупать билеты на рейсы заведомо непунктуальной авиакомпании не всегда возможно, особенно незадолго до вылета, — высказал свое мнение «Известиям» Сергей Детенышев.

По действующему законодательству пассажиру выплачивается компенсация — 25 рублей за час задержки рейса. Ему также предоставляется стандартный набор услуг: горячее питание, напитки, телефонный звонок, а при задержке вылета более чем на шесть часов — гостиница.