Штрафы за срывы авиарейсов могут увеличить
Размер финансовой ответственности предлагают привязать к дальности маршрута и продолжительности задержки вылета.
Размер финансовой ответственности предлагают привязать к дальности маршрута и продолжительности задержки вылета.
Минтранс России готовит предложения об усилении ответственности авиаперевозчиков. Речь о дополнительных административных мерах воздействия за невыполнение обязательств перед пассажирами. Сейчас штрафные санкции минимальны — поэтому некоторые авиакомпании руководствуются в первую очередь возможностью максимальной загрузки самолетов.
Как рассказали «Известиям» в министерстве, размер штрафов предполагается установить в соответствии с международной практикой — в зависимости от дальности полета и количества часов задержки вылета.
— Перед принятием окончательного решения мы обсудим инициативу с авиакомпаниями и экспертным сообществом. Размер штрафных санкций нам поможет определить сама отрасль. Для нас очень важно соблюсти баланс интересов и не спровоцировать ситуацию, при которой авиакомпании начнут игнорировать требования безопасности полетов в погоне за сокращением издержек, — заявил «Известиям» представитель Минтранса.
По его словам, прорабатываются различные варианты расчета штрафных санкций. Размеры штрафа могут быть фиксированными или составлять определенный процент от стоимости авиабилета. Например, в Казахстане это 3% цены билета за каждый час задержки, но при этом штраф не может превысить 50%.
Генеральный директор авиакомпании UTair Андрей Мартиросов высказался за гармонизацию норм с европейскими и последовательное повышение санкций за задержку рейсов за исключением обстоятельств непреодолимой силы. По его словам, сейчас штрафы за задержки по вине перевозчика незначительны. Поэтому ряд авиакомпаний принимают на себя повышенные операционные риски, заботясь о максимальной загрузке самолетов. Возможная выгода значительно выше санкций.
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С другой стороны, по его словам, для авиакомпаний ответственность не должна наступать без вины.
Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин поддержал инициативу Минтранса.
— Очень важно, чтобы регулятор всеми возможными способами повышал ответственность перевозчиков в части выполнения полетных программ. Но это, конечно, не должно приводить к отказу авиакомпаний от выполнения туристических рейсов, — сказал «Известиям» Дмитрий Горин.
По словам коммерческого директора Nordwind Airlines Имрана Назарова, в современных конкурентных условиях успех авиакомпании определяется выбором пассажира в большей степени, чем размером штрафов.
— Недостаточно вылетать строго по расписанию, необходимо предложить продукт, который будет востребован пассажирами, вызовет эмоциональную связь с брендом и обеспечит долгосрочную лояльность к перевозчику, — отметил Имран Назаров.
Эксперт в сфере авиационного права и экономики Сергей Детенышев считает, что увеличение штрафных санкций повысит мотивацию авиакомпании к исполнению договора перевозки. И восстановит баланс прав и интересов его участников. Сейчас отмена или перенос рейса не влечет для авиакомпании
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Как ранее сообщали «Известия», Россия с 21 августа стала участником Монреальской конвенции, к которой ранее присоединилось большинство стран мира. Этот документ регламентирует права пассажиров и ответственность авиакомпаний при выполнении международных рейсов.