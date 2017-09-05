Паромное сообщение между Владивостоком и КНДР приостановлено
Причиной стал конфликт между оператором судна Mangyongbong-92 и ООО «Владивостокский морской терминал».
Причиной стал конфликт между оператором судна Mangyongbong-92 и ООО «Владивостокский морской терминал».
Владивосток, 5 сентября, PrimaMedia
Рейсы из Владивостока в порт Раджин в КНДР приостановлены на неопределенный срок, сообщил ИА PrimaMedia директор компании «ИнвестСтройТрест», которая является оператором парома Mangyongbong-92, Владимир Баранов. Всему виной неразрешенный спор между нею и Владивостокским морским терминалом,
— Сейчас судно стоит в Раджине. Когда возобновятся рейсы, сказать не могу. Во Владивостоке нам швартоваться не дают, — сказал Баранов.
Напомним, еще 24 августа
Тогда представители морского терминала объясняли ситуацию отсутствием у «ИнвестСтройСервиса» необходимого договора с агентом. За два дня до захода судна в порт терминал получил от «ИнвестСтройСервис» письмо с просьбой расторгнуть договор с их агентом, занимавшимся обслуживанием пассажиров на территории морского терминала.
— Пояснили это тем, что компания «Лига Транзит» не уполномочена обслуживать пассажиров и попросили заключить новый договор напрямую с ними. Больше никаких комментариев от судовладельца мы не получили, проект нового договора нам не выслали, а сегодня с утра господин Баранов обратился в правоохранительные органы по факту того, что мы препятствуем деятельности по обработке пассажиров и не даем им высадиться на территории терминала, — рассказывал тогда директор по безопасности ООО «Владивостокский морской терминал».