Паромное сообщение между Владивостоком и КНДР приостановлено

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 сентября, PrimaMedia

Рейсы из Владивостока в порт Раджин в КНДР приостановлены на неопределенный срок, сообщил ИА PrimaMedia директор компании «ИнвестСтройТрест», которая является оператором парома Mangyongbong-92, Владимир Баранов. Всему виной неразрешенный спор между нею и Владивостокским морским терминалом, из-за которого в августе уже произошел один инцидент с задержанным на рейде судном с пассажирами.

— Сейчас судно стоит в Раджине. Когда возобновятся рейсы, сказать не могу. Во Владивостоке нам швартоваться не дают, — сказал Баранов.

Напомним, еще 24 августа из-за невозможности ООО «ИнвестСтройСервис» пришвартоваться у причалов Морского вокзала, «заложниками» на судне оказались 13 российских туристов, прибывших во Владивосток из северокорейского Раджина. Разрешения сойти на берег они ждали около 9 часов.

Тогда представители морского терминала объясняли ситуацию отсутствием у «ИнвестСтройСервиса» необходимого договора с агентом. За два дня до захода судна в порт терминал получил от «ИнвестСтройСервис» письмо с просьбой расторгнуть договор с их агентом, занимавшимся обслуживанием пассажиров на территории морского терминала.