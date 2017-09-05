Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
Зачем США усилили скандал с российскими дипобъектами
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Грубое поведение: Пугачева уволила Гребенщикова - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Эксперт: слова Юнкера о РФ – "отрезвляющий душ" для Европы
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
17Королевская катастрофа
04:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Паромное сообщение между Владивостоком и КНДР приостановлено

Причиной стал конфликт между оператором судна Mangyongbong-92 и ООО «Владивостокский морской терминал».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 сентября, PrimaMedia

Рейсы из Владивостока в порт Раджин в КНДР приостановлены на неопределенный срок, сообщил ИА PrimaMedia директор компании «ИнвестСтройТрест», которая является оператором парома Mangyongbong-92, Владимир Баранов. Всему виной неразрешенный спор между нею и Владивостокским морским терминалом, из-за которого в августе уже произошел один инцидент с задержанным на рейде судном с пассажирами.

— Сейчас судно стоит в Раджине. Когда возобновятся рейсы, сказать не могу. Во Владивостоке нам швартоваться не дают, — сказал Баранов.

Напомним, еще 24 августа из-за невозможности ООО «ИнвестСтройСервис» пришвартоваться у причалов Морского вокзала, «заложниками» на судне оказались 13 российских туристов, прибывших во Владивосток из северокорейского Раджина. Разрешения сойти на берег они ждали около 9 часов.

Тогда представители морского терминала объясняли ситуацию отсутствием у «ИнвестСтройСервиса» необходимого договора с агентом. За два дня до захода судна в порт терминал получил от «ИнвестСтройСервис» письмо с просьбой расторгнуть договор с их агентом, занимавшимся обслуживанием пассажиров на территории морского терминала.

— Пояснили это тем, что компания «Лига Транзит» не уполномочена обслуживать пассажиров и попросили заключить новый договор напрямую с ними. Больше никаких комментариев от судовладельца мы не получили, проект нового договора нам не выслали, а сегодня с утра господин Баранов обратился в правоохранительные органы по факту того, что мы препятствуем деятельности по обработке пассажиров и не даем им высадиться на территории терминала, — рассказывал тогда директор по безопасности ООО «Владивостокский морской терминал».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Ради утепления домов во Владивостоке уничтожают советскую мозаику
Дорогу на острове Русском перекроют из-за благотворительного забега
Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Корее
Минтранс планирует увеличить штрафы за срывы авиарейсов
Правительство выделит субсидии на укрепление единства нации
Меньше россиян стали считать себя бедными
Сын Хрущева рассказал, почему его отец отдал Крым Украине
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Названа самая счастливая страна в мире
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь