За три дня на ярмарках Уфы продано 8,4 тонн меда
УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. На сельхозярмарках в столице Башкирии было реализовано 8,4 тонны меда, 2,2 тонны картофеля и 1,8 тонны овощей на общую сумму 5264,5 тыс.рублей.
УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. На сельхозярмарках в столице Башкирии было реализовано 8,4 тонны меда, 2,2 тонны картофеля и 1,8 тонны овощей на общую сумму 5264,5 тыс.рублей.
В минувшие выходные на трех площадках Уфы прошли традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. В них приняли участие сельхозтоваропроизводители из 29 муниципальных районов, сообщили в
В среднем, килограмм меда можно было приобрести за 300−1100 рублей, картофеля — 13−40, лука — 13−45, моркови — 15−47, свеклы -15−42, капусты — 15−42 рублей.
Сельхозярмарки в эти выходные посетили более трех тысяч человек.