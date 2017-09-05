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07:12 (мск), источник: ИА Башинформ

За три дня на ярмарках Уфы продано 8,4 тонн меда

УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. На сельхозярмарках в столице Башкирии было реализовано 8,4 тонны меда, 2,2 тонны картофеля и 1,8 тонны овощей на общую сумму 5264,5 тыс.рублей.

Источник: Башинформ

В минувшие выходные на трех площадках Уфы прошли традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. В них приняли участие сельхозтоваропроизводители из 29 муниципальных районов, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В среднем, килограмм меда можно было приобрести за 300−1100 рублей, картофеля — 13−40, лука — 13−45, моркови — 15−47, свеклы -15−42, капусты — 15−42 рублей.

Сельхозярмарки в эти выходные посетили более трех тысяч человек.

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