Хабаровские электрические сети построят энергообъекты для территорий опережающего развития

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Хабаровск, 5 сентября, AmurMedia.

Хабаровские электрические сети (филиал АО «Дальневосточная распределительная компания» Группы «РусГидро») обеспечат энергоснабжением площадки территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» и ее резидентов. В ближайшее время энергетики приступят к работам по строительству четырех новых линий электропередачи 10 кВ, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

В рамках организации электроснабжения площадки «Парус» (ТОР «Комсомольск») хабаровским филиалом Дальневосточной распределительной сетевой компании запланировано строительство четырех линий электропередачи 10 кВ от подстанции 220 кВ «Парус» до объектов заказчика — АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

На сегодняшний день энергопредприятием заключен договор подряда; подготовленный ранее проект строительно-монтажных работ (СМР) согласован всеми заинтересованными сторонами. Все необходимые мероприятия по подключению «Паруса» компания планирует завершить к концу текущего года. Ориентировочная стоимость работ составит более 11,5 миллионов рублей.

Хабаровские энергетики также готовятся к заключению договора на технологическое присоединение к сетям ДРСК и площадки «Холдоми» (ТОР «Комсомольск»), призванной в скором будущем стать одним из ключевых центров туристско-рекреационного направления Хабаровского края, на сумму 42,5 миллионов рублей. Договор предусматривает строительство двух кабельных линий 10 кВ протяженностью 14 км и монтаж двух новых трансформаторных подстанций.