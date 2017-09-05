Хабаровские электрические сети построят энергообъекты для территорий опережающего развития
Энергетики приступят к работам по строительству четырех новых ЛЭП.
Энергетики приступят к работам по строительству четырех новых ЛЭП.
Хабаровск, 5 сентября, AmurMedia.
Хабаровские электрические сети (филиал АО «Дальневосточная распределительная компания» Группы «РусГидро») обеспечат энергоснабжением площадки территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» и ее резидентов. В ближайшее время энергетики приступят к работам по строительству четырех новых линий электропередачи 10 кВ, сообщили ИА AmurMedia в
На сегодняшний день энергопредприятием заключен договор подряда; подготовленный ранее проект
Хабаровские энергетики также готовятся к заключению договора на технологическое присоединение к сетям ДРСК и площадки «Холдоми» (ТОР «Комсомольск»), призванной в скором будущем стать одним из ключевых центров
Кроме этого, в планах Хабаровских электрических сетей реализация еще одного крупномасштабного проекта — электрификации территории опережающего развития «Николаевск», которая предполагает под собой строительство в Николаевском муниципальном районе трех современнейших подстанций и двух соединяющих их воздушных линий 110−35 кВ общей протяженностью более 30 км. Предварительная стоимость проекта превышает 1,3 миллиардов рублей.