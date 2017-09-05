«Северный завоз» в Хабаровском крае завершится к 15 октября

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 сентября, AmurMedia.

В Хабаровском крае продолжается завоз топлива в северные районы. В этом сезоне территориям с ограниченными сроками навигации предстоит поставить 20,1 тысяч тонн угля и 23,9 тысяч тонн нефтепродуктов. Как сообщили в министерстве ЖКХ края, большая часть энергоресурсов уже доставлена, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Так, на начало сентября поставщиками всего отгружено 35,1 тысяч тонн топлива — 80% от общей потребности централизованного завоза. Из этого объема полностью сформированы запасы ресурсов в Ульчском и Тугуро-Чумиканском районах. Уголь, моторное масло и мазут завезены в полном объеме в Николаевский, имени Полины Осипенко и Аяно-Майский районы. Остается закончить поставки дизельного топлива, после чего задание будет выполнено.

«В настоящее момент в сторону Охотоморья направляется танкер с 1,4 тысяч тонн дизельного топлива и 290 тоннами бензина на борту. Он прибудет в пункт назначения 6 сентября. Топливо, доставленное судном, позволит закончить поставки в Аяно-Майский район. Часть энергоресурсов возьмет Охотский район. В ближайшее время потребуется сделать еще два подобных рейса», — уточнили в министерстве.