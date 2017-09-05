«Северный завоз» в Хабаровском крае завершится к 15 октября
Большая часть топлива для коммунальных объектов уже доставлена в районы.
Большая часть топлива для коммунальных объектов уже доставлена в районы.
Хабаровск, 5 сентября, AmurMedia.
В Хабаровском крае продолжается завоз топлива в северные районы. В этом сезоне территориям с ограниченными сроками навигации предстоит поставить 20,1 тысяч тонн угля и 23,9 тысяч тонн нефтепродуктов. Как сообщили в министерстве ЖКХ края, большая часть энергоресурсов уже доставлена, сообщили ИА AmurMedia в
Так, на начало сентября поставщиками всего отгружено 35,1 тысяч тонн топлива — 80% от общей потребности централизованного завоза. Из этого объема полностью сформированы запасы ресурсов в Ульчском и
«В настоящее момент в сторону Охотоморья направляется танкер с 1,4 тысяч тонн дизельного топлива и 290 тоннами бензина на борту. Он прибудет в пункт назначения 6 сентября. Топливо, доставленное судном, позволит закончить поставки в
«Северный завоз» по плану завершится к 15 октября.