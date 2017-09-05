Красноярский бензин — самый дорогой в Западной Сибири
Самый дорогой бензин по всей Западной Сибири — в Красноярске. К такому выводу пришли специалисты Росстата. Они составили рейтинг городов по уровню цен на топливо.
Самый дорогой бензин по всей Западной Сибири — в Красноярске. К такому выводу пришли специалисты Росстата. Они составили рейтинг городов по уровню цен на топливо.
За литр Аи-92 красноярские АЗС просят в среднем 37 рублей. В Новосибирске на 11 копеек меньше. Дешевле самая популярная марка бензина в
В результате наш край уже второй раз подряд лидирует в списке самых дорогих топливных регионов. С начала года цены на АЗС выросли на 10%.