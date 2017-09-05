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07:04 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярский бензин — самый дорогой в Западной Сибири

Самый дорогой бензин по всей Западной Сибири — в Красноярске. К такому выводу пришли специалисты Росстата. Они составили рейтинг городов по уровню цен на топливо.

Источник: Reuters

За литр Аи-92 красноярские АЗС просят в среднем 37 рублей. В Новосибирске на 11 копеек меньше. Дешевле самая популярная марка бензина в Горно-Алтайске, Кемерове и Абакане — 36 рублей 40 копеек. Самое дорогое дизельное топливо также у нас — 38 рублей 36 копеек. Примерно на 2 рубля меньше в Омске.

В результате наш край уже второй раз подряд лидирует в списке самых дорогих топливных регионов. С начала года цены на АЗС выросли на 10%.

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