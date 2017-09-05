Красноярский бензин — самый дорогой в Западной Сибири

За литр Аи-92 красноярские АЗС просят в среднем 37 рублей. В Новосибирске на 11 копеек меньше. Дешевле самая популярная марка бензина в Горно-Алтайске, Кемерове и Абакане — 36 рублей 40 копеек. Самое дорогое дизельное топливо также у нас — 38 рублей 36 копеек. Примерно на 2 рубля меньше в Омске.