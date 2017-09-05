Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
В ГИБДД отказались комментировать новость о ДТП с сыном Силуанова
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
СМИ: Россия может лишиться миллиардов долларов, вложенных в США
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Грубое поведение: Пугачева уволила Гребенщикова - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
07:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Исторический максимум по добыче олова установлен в Хабаровском крае

С начала года единственная в России компания по добыче этого металла «Русолово» произвела 500 тонн концентрата.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 сентября, AmurMedia

В Хабаровском крае установлен исторический максимум по добыче олова. По итогам восьми месяцев этого года единственная в России компания по добыче этого металла ПАО «Русолово», выпустила 511 тонн олова в концентрате. Показатель на 70% превышает максимальный исторический результат аналогичного периода в 300 тонн, достигнутый компанией в 2015 году, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

«Хабаровский край — единственный регион в России, который восстанавливает отечественную добычу олова. Отрадно видеть, как наша оловодобывающая отрасль возрождается и крепнет, это убедительный результат умелого управления активами менеджмента “Русолова” и в целом, верности вектора экономической политики правительства Хабаровского края», — отметил первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.

Всего по итогам 2017 года компания планирует произвести почти 1 000 тонн олова, что на 60% выше объёма выпуска прошлого года.

«Существенный рост выпуска олова стал результатом последовательных инвестиций “Русолово” в восстановление, обновление и развитие производственных мощностей. Важную роль сыграл и положительный эффект нулевой ставки НДПИ, увеличивший инвестиционную привлекательность наших активов», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Русолово» Евгений Колесов.

Он также добавил, что в 2015 году компания завершила модернизацию обогатительной фабрики на Правоурмийском месторождении, а в 2016 г. после восстановления ввела в эксплуатацию Солнечную обогатительную фабрику в Хабаровском крае. Одновременно ПАО «Русолово» вело восстановление и модернизацию транспортной схемы рудника «Молодёжный» на месторождении «Фестивальное», и в августе 2017 г. запустило в работу новый транспортный уклон протяжённостью 780 м на руднике «Молодёжный», завершив тем самым проект реновации основных производственных объектов ОАО «Оловянная рудная компания».

Напомним, ПАО «Русолово» создано на базе ОАО «Оловянная рудная компания» и ООО «Правоурмийское» и владеет лицензиями на разработку «Фестивального», «Перевального» и «Правоурмийского» месторождений на территории Хабаровского края. Компания входит в состав полиметаллического холдинга «Селигдар».

ПАО «Селигдар» создано в 2008 году на базе активов одноимённой артели старателей. По объёмам добычи золота занимает 11-е место среди крупнейших золотодобывающих компаний России по итогам 2016 г. Холдинг включает в себя 13 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области и Хабаровском крае. Имеет лицензии на разработку и изучение 28 россыпных и золоторудных месторождений, на 13 из которых уже ведётся добыча, а также на разработку и добычу олова. В 2016 году произведено 4,3 тонн золота.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мнения хабаровчан: таксист-преступник или жертва пассажиров-халявщиков?
Комсомольчане в четвертый раз встанут в «Живую стену»
Сбербанк объявил сроки начала оформления паспортов гражданам
Минтранс планирует увеличить штрафы за срывы авиарейсов
СМИ узнали о подготовке северокорейской ракеты к запуску
Меньше россиян стали считать себя бедными
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Названа самая счастливая страна в мире
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь