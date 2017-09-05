Исторический максимум по добыче олова установлен в Хабаровском крае

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 сентября, AmurMedia

В Хабаровском крае установлен исторический максимум по добыче олова. По итогам восьми месяцев этого года единственная в России компания по добыче этого металла ПАО «Русолово», выпустила 511 тонн олова в концентрате. Показатель на 70% превышает максимальный исторический результат аналогичного периода в 300 тонн, достигнутый компанией в 2015 году, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

«Хабаровский край — единственный регион в России, который восстанавливает отечественную добычу олова. Отрадно видеть, как наша оловодобывающая отрасль возрождается и крепнет, это убедительный результат умелого управления активами менеджмента “Русолова” и в целом, верности вектора экономической политики правительства Хабаровского края», — отметил первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.

Всего по итогам 2017 года компания планирует произвести почти 1 000 тонн олова, что на 60% выше объёма выпуска прошлого года.

«Существенный рост выпуска олова стал результатом последовательных инвестиций “Русолово” в восстановление, обновление и развитие производственных мощностей. Важную роль сыграл и положительный эффект нулевой ставки НДПИ, увеличивший инвестиционную привлекательность наших активов», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Русолово» Евгений Колесов.

Он также добавил, что в 2015 году компания завершила модернизацию обогатительной фабрики на Правоурмийском месторождении, а в 2016 г. после восстановления ввела в эксплуатацию Солнечную обогатительную фабрику в Хабаровском крае. Одновременно ПАО «Русолово» вело восстановление и модернизацию транспортной схемы рудника «Молодёжный» на месторождении «Фестивальное», и в августе 2017 г. запустило в работу новый транспортный уклон протяжённостью 780 м на руднике «Молодёжный», завершив тем самым проект реновации основных производственных объектов ОАО «Оловянная рудная компания».

Напомним, ПАО «Русолово» создано на базе ОАО «Оловянная рудная компания» и ООО «Правоурмийское» и владеет лицензиями на разработку «Фестивального», «Перевального» и «Правоурмийского» месторождений на территории Хабаровского края. Компания входит в состав полиметаллического холдинга «Селигдар».