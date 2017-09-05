Сбербанк назвал сроки начала оформления паспортов гражданам

Источник: РИА "Новости"

Сбербанк планирует в этом году запустить пилоты в ряде регионов, а с 2019 года взять на себя выполнение функций по оформлению паспортов и миграционных документов по всей филиальной сети, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров, передает корреспондент РБК.

В этом году мы запустим в нескольких регионах пилоты: банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника многофункционального центра (МФЦ). Андрей Шаров Начальник управления развития малого бизнеса

Он также отметил, что клиенты банка «смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт, водительские права».

Также Шаров добавил, что подобные пилотные проекты планируется проводить весь 2018 год, а «в тираж это пойдет в 2019 году».

Сбербанк, как уточнил вице-президент кредитной организации, планирует начать прежде всего с регионов, где сейчас дефицит МФЦ. «Где-то в 30% субъектов федерации есть дефицитные точки. Мы начнем с этих регионов», — подчеркнул банкир.

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Помимо этого он привел несколько примеров того, как на практике будет организовано данное взаимодействие. «Простая ситуация: предприниматель купил земельный участок и приходит к своему клиентскому менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор, например, о кредитовании», — рассказал он, заметив также, что еще одной важной функцией МФЦ, в осуществлении которой банк, по его словам, весьма заинтересован является взаимодействие с порталом госуслуг.

«У нас только четверть населения имеет активную запись. Мы будем помогать человеку завести личный кабинет, чтобы он мог пользоваться электронными сервисами», — пояснил Шаров.

О том, что банки начнут предоставлять услуги по оформлению российских и заграничных паспортов, а также других документов, которые в настоящий момент можно сделать с помощью подведомственного МВД ФГУП стало известно в январе. Тогда этот вопрос, согласно протоколу совещания первого вице-премьера Игоря Шувалова с руководителями министерств, было поручено проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ.