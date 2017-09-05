Росбанк и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

Встреча состоялась в здании Правительства Республики Татарстан. Как было отмечено на встрече, Правительство Татарстана и «Росбанк» намерены последовательно реализовывать договоренности, зафиксированные в соглашении.

Усилия сторон будут направлены на реализацию приоритетных региональных и муниципальных программ и проектов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Республики Татарстан, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности ее предприятий, а также рост уровня благосостояния населения.

Дмитрий Олюнин со своей стороны остановился на том, что международная финансовая группа «Сосьете Женераль» представлена в Татарстане как универсальным Росбанком, так и его дочерними специализированными банками — «ДельтаКредит» и Русфинанс Банк, которые предоставляют услуги по ипотеке и автокредитованию.

Руководитель Росбанка отметил, что кредитный рейтинг категории AAA (RU) по национальной шкале, присвоенный банку агентством АКРА, свидетельствует о наивысшем уровне его надежности.

«Подписанное нами соглашение предполагает взаимодействие по целому ряду направлений — от поддержки инновационного развития промышленного комплекса республики до обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства и реализации совместных мероприятий по государственной поддержке граждан в приобретении жилья и автотранспорта», — подчеркнул Дмитрий Олюнин.

По его словам, на середину 2017 года общий корпоративный кредитный и гарантийный портфель группы в Республике Татарстан превысил 6,2 млрд рублей, портфель розничных кредитов достиг 11 млрд рублей, а объем выдач розничных кредитов за 7 месяцев составил 5,3 млрд рублей.