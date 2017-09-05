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13:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

Росбанк и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Соглашение о сотрудничестве подписано в Казани между Росбанком и Республикой Татарстан в рамках рабочей встречи Президента РТ Рустама Минниханова и председателя правления Росбанка Дмитрия Олюнина, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Встреча состоялась в здании Правительства Республики Татарстан. Как было отмечено на встрече, Правительство Татарстана и «Росбанк» намерены последовательно реализовывать договоренности, зафиксированные в соглашении.

Усилия сторон будут направлены на реализацию приоритетных региональных и муниципальных программ и проектов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Республики Татарстан, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности ее предприятий, а также рост уровня благосостояния населения.

Дмитрий Олюнин со своей стороны остановился на том, что международная финансовая группа «Сосьете Женераль» представлена в Татарстане как универсальным Росбанком, так и его дочерними специализированными банками — «ДельтаКредит» и Русфинанс Банк, которые предоставляют услуги по ипотеке и автокредитованию.

Руководитель Росбанка отметил, что кредитный рейтинг категории AAA (RU) по национальной шкале, присвоенный банку агентством АКРА, свидетельствует о наивысшем уровне его надежности.

«Подписанное нами соглашение предполагает взаимодействие по целому ряду направлений — от поддержки инновационного развития промышленного комплекса республики до обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства и реализации совместных мероприятий по государственной поддержке граждан в приобретении жилья и автотранспорта», — подчеркнул Дмитрий Олюнин.

По его словам, на середину 2017 года общий корпоративный кредитный и гарантийный портфель группы в Республике Татарстан превысил 6,2 млрд рублей, портфель розничных кредитов достиг 11 млрд рублей, а объем выдач розничных кредитов за 7 месяцев составил 5,3 млрд рублей.

«Мы видим заметное расширение базы клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. Их число в Росбанке выросло в 2017 году на 20 процентов. Мы уверены, что положительная тенденция сохранится в дальнейшем, учитывая высокую надежность и конкурентоспособность наших продуктов», — сказал Дмитрий Олюнин.

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