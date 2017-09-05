Прокуратура подтвердила незаконность строительства «Сибирской Венеции»

Очередная проверка, которую провела прокуратура и администрация Березовского района при участии краевой службы строительного надзора и жилищного контроля, подтвердила незаконность строительства жилого района «Сибирская Венеция». Сотрудники прокуратуры попросили жителей Красноярского края не вкладывать свои деньги в долевое строительство на этом участке.

Несмотря на то, что еще в 2014 году Стройнадзор заявлял о том, что у ООО «Сибирская Венеция» нет разрешения на строительство, возведение микрорайона продолжается. «Указанные земельные участки принадлежат на праве собственности ООО “Сибирская Венеция” и относятся к категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства», — пояснили в прокуратуре.

Никаких разрешений от администрации на строительство компания так и не получила. Кроме этого, проверяющие увидели, что дома строят из бывших в употреблении стройматериалов.