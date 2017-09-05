Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Названа главная причина смерти во время секса
«Газпром» выставил на продажу один из старейших отелей за 1 млрд
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Президент Литвы сообщила о полученном от Путина списке требований
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма-эксперт
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Обманутых дольщиков освободят от налога
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
09:57 (мск), источник: Newslab.ru

Прокуратура подтвердила незаконность строительства «Сибирской Венеции»

Разрешения на строительство у компании нет и участок предназначен лишь для сельскохозяйственных нужд. Кроме этого, проверяющие выяснили, что для стройки используют стройматериалы, которые уже кто-то использовал для строительства.

Очередная проверка, которую провела прокуратура и администрация Березовского района при участии краевой службы строительного надзора и жилищного контроля, подтвердила незаконность строительства жилого района «Сибирская Венеция». Сотрудники прокуратуры попросили жителей Красноярского края не вкладывать свои деньги в долевое строительство на этом участке.

Несмотря на то, что еще в 2014 году Стройнадзор заявлял о том, что у ООО «Сибирская Венеция» нет разрешения на строительство, возведение микрорайона продолжается. «Указанные земельные участки принадлежат на праве собственности ООО “Сибирская Венеция” и относятся к категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства», — пояснили в прокуратуре.

Никаких разрешений от администрации на строительство компания так и не получила. Кроме этого, проверяющие увидели, что дома строят из бывших в употреблении стройматериалов.

В конце августа руководителю организации вынесли представление, которое пока рассматривается. Компанию официально предупредили, что она не имеет права привлекать для строительства деньги граждан. За нарушение порядка строительства и использование земельных участков не по назначению в отношении организации возбудили административные производства. По одной из статей максимальное наказание достигает миллиона рублей, а по второй — 200 тыс. рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Это пороховая бочка»: Красноярский край рискует превратиться в пустыню из-за лесных вредителей
Путин напомнил о праве сократить дипмиссию США
Сбербанк назвал сроки начала оформления паспортов гражданам
СМИ узнали о подготовке северокорейской ракеты к запуску
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь