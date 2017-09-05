В Центральном округе Омска демонтировали более 2 000 рекламных объектов
Все работы произведены в текущем году. Нарушителям грозит административное наказание.
Все работы произведены в текущем году. Нарушителям грозит административное наказание.
В Центральном округе Омска продолжаются работы по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций. Только за прошедшую неделю в ходе рейда специалисты отдела контроля администрации округа совместно с представителями окружного
Людмила Репина, консультант отдела контроля администрации Центрального округа:
— Подобные проверки проводятся дважды в неделю. Согласно решению Омского городского Совета, существует запрет на эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций.
По ее словам, за восемь месяцев текущего года на территории округа демонтировали 2 035 незаконных рекламных конструкций.
Владельцы ликвидированных с улиц штендеров могут их себе вернуть, но для этого следует обратиться в администрацию округа и предъявить правоустанавливающие документы. Стоит отметить, что на нарушителей будут составлены протоколы об административном правонарушении.