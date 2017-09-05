В Центральном округе Омска демонтировали более 2 000 рекламных объектов

В Центральном округе Омска продолжаются работы по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций. Только за прошедшую неделю в ходе рейда специалисты отдела контроля администрации округа совместно с представителями окружного дорожно-эксплуатационного участка «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» по улицам 7-я Северная и Завертяева обнаружили 120 нелегальных рекламных объектов, которые были демонтированы.

Людмила Репина, консультант отдела контроля администрации Центрального округа:

— Подобные проверки проводятся дважды в неделю. Согласно решению Омского городского Совета, существует запрет на эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций.

По ее словам, за восемь месяцев текущего года на территории округа демонтировали 2 035 незаконных рекламных конструкций.