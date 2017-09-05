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09:50 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Вместо лосося в Хабаровский край придет скумбрия

Рыбодобывающие предприятия региона делают ставку на осеннюю путину.

В Хабаровском крае сложился ажиотаж вокруг проекта «Доступная рыба». Людей волнует, что продукции по приемлемым ценам мало. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в комитете рыбного хозяйства региона, объем добычи лососевых в этом сезоне снизился, однако называть ситуацию катастрофически плохой нельзя.

 — Ситуация с летним лососем в этом году сложная. Но есть надежда на осеннюю путину. Например, на побережье Охотского моря ситуация пока благоприятная, прогнозируемые объемы оправдываются, — рассказал председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края Кирилл Фирсов. — Что касается Амура, то горбуши здесь в этом году практически не было, и по кете незначительный вылов. Это было ожидаемо, и мы к этому готовились. После завершения в октябре осенней путины, мы проведем анализ. Пока говорить, что год провальный, рано. От неурожая рыбы страдает не только Хабаровский край. У соседей с Сахалина ситуация складывается не лучшим образом.

 — Несмотря на то, что объемы вылова рыбы в этом году в 2−3 раза ниже, чем в прошлом и позапрошлом, рыбодобывающие предприятия региона не снимают с себя социальной ответственности за реализацию программы о доступной рыбе. Стараются поставить в магазины хотя бы по несколько тонн по самой минимальной цене. Хочу заверить жителей края — рыба на прилавках магазинов будет, — сказал Кирилл Фирсов, — Может быть ее будет не столь много, но на то есть объективные причины. В сентябре в магазины должно поступить 10-тонн горбуши из Охотского и Николаевского районов. Ученые объясняют происходящее климатическими процессами.

 — За последние 100 лет запасы тихоокеанских лососей находились в своем историческом максимуме. Природа нас долго баловала. Мы все помним сверх урожайное поколение горбуши в 2016 году в Советско-Гаванском районе. Тогда был выловлен исторический максимум горбуши — свыше 10 тыс тонн, — говорит и.о. директора хабаровского филиала ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Денис Коцюк. — Между тем, центр обитания лосося начинает смещаться к северу из-за климатических процессов, которые происходят в мире. Это также подтверждается тем, что в дальневосточные моря приходят уже забытые объекты промысла: сардина, сайра, иваси, скумбрия. Думаю, в ближайшие десятилетия этой рыбы будет больше, чем лосося.

Напомним, продукция, в рамках проекта «доступная среда», продается по ценам на 30% на ярмарках выходного дня в ТЦ «Эко Дом», в торговых сетях «Ветеран», «Самбери», «Три кота», «Любимые продукты», «Амбар».

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», рыболовецкие предприятия края идут по осеннему лососю с опережением прошлогоднего графика. За прошлую неделю было добыто порядка 3 тыс тонн, тогда как в прошлом году этот показатель был 2,2 тыс.

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