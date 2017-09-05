Приморский порт Зарубино расширили ради строительства терминала
Морской порт Зарубино в Приморском расширили для строительства терминала для перевалки зерновых грузов. Соответствующее распоряжение подписал
Морской порт Зарубино в Приморском расширили для строительства терминала для перевалки зерновых грузов. Соответствующее распоряжение подписал
Территорию порта расширят за счёт земель Хасанского района Приморья.
Терминал будет использоваться для перевалки пшеницы, кукурузы и сои. В его состав войдут пять причалов, склад, железнодорожный и автодорожный фронт, конвейеры. Ожидается, что к 2030 году мощность зернового терминала достигнет 33,5 млн т/год.