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09:28 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Приморский порт Зарубино расширили ради строительства терминала

Морской порт Зарубино в Приморском расширили для строительства терминала для перевалки зерновых грузов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Территорию порта расширят за счёт земель Хасанского района Приморья.

Терминал будет использоваться для перевалки пшеницы, кукурузы и сои. В его состав войдут пять причалов, склад, железнодорожный и автодорожный фронт, конвейеры. Ожидается, что к 2030 году мощность зернового терминала достигнет 33,5 млн т/год.

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