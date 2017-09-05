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09:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области оштрафовали коллекторское агентство

Коллекторское агентство привлечено к административной ответственности в Приангарье.

Источник: AP 2017

Штраф в 50 тыс. рублей назначил Арбитражный суд Иркутской области коллекторскому агентству ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов людей при возврате просроченной задолженности. Как сообщает 5 сентября 2017 года пресс-служба УФССП России по региону, с жалобой на действия сотрудников агентства в управление обратился гражданин Я. Коллекторы направляли иркутянину sms-сообщения с требованием вернуть долги в выходные дни после 20:00. В текстах содержалась информация, которая вводила должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда и последствий неисполнения обязательства вплоть до уголовного преследования.

Сейчас в УФССП России по Иркутской области зарегистрировано свыше 500 обращений от граждан, у которых возникли претензии к работе коллекторов, микрофинансовых и микрокредитных организаций.

В результате проверок деятельности данных организаций составлено 16 протоколов по ст. 14.57 КоАП РФ, из них 14 — в отношении коллекторских агентств, 1 — в отношении микрофинансовой организации и 1 — в отношении сотрудника микрофинансовой организации. Составлено также два протокола по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений).

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