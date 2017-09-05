В Иркутской области оштрафовали коллекторское агентство

Штраф в 50 тыс. рублей назначил Арбитражный суд Иркутской области коллекторскому агентству ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов людей при возврате просроченной задолженности. Как сообщает 5 сентября 2017 года пресс-служба УФССП России по региону, с жалобой на действия сотрудников агентства в управление обратился гражданин Я. Коллекторы направляли иркутянину sms-сообщения с требованием вернуть долги в выходные дни после 20:00. В текстах содержалась информация, которая вводила должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда и последствий неисполнения обязательства вплоть до уголовного преследования.