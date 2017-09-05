Парковки только для электромобилей появились в центре Москвы
Дорожные знаки, указывающие место парковки для электромобилей, установили на Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной, Малой Дмитровке, улице Бахрушина и еще в двух переулках.
Дорожные знаки, указывающие место парковки для электромобилей, установили на Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной, Малой Дмитровке, улице Бахрушина и еще в двух переулках.
Парковочные места только для электромобилей появились в центре Москвы. Они расположены на семи улицах, неподалеку от зарядных станций.
Рядом с такими парковками разместят особые предупреждающие знаки, совмещенные с другими, на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки.
«Знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены по семи адресам в Центральном административном округе столицы», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития
Парковочные места расположены по следующим адресам:
— улица Красная Пресня, дом 31;.
— Глинищевский переулок, дом 6;.
— улица Остоженка, дом 36;.
— улица Бахрушина, дом 20;.
— Большой Николоворобинский переулок, дом 7, строение 2;.
— улица Малая Дмитровка, дом 21/18;.
— улица Большая Бронная, дом 14.
Кроме того, Департамент транспорта планирует в 2017—2018 годах установить 157 зарядных станций для электромобилей. Как отметил Максим Ликсутов, в скором времени будут разработаны и утверждены технические требования к ним.
Владельцы электромобилей имеют право бесплатно оставлять машины на платных парковочных местах по всей Москве. Однако специализированных парковок для электрокаров до недавнего времени в столице не было. Впрочем, как не было и знаков, предупреждающих автовладельцев о таких парковках. Сейчас горожанам доступно около 80 точек, где можно зарядить машину. Первая открылась в 2015 году.