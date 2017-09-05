Парковки только для электромобилей появились в центре Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Парковочные места только для электромобилей появились в центре Москвы. Они расположены на семи улицах, неподалеку от зарядных станций.

Каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара, обычные машины не смогут там парковаться.

Рядом с такими парковками разместят особые предупреждающие знаки, совмещенные с другими, на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки.

«Знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены по семи адресам в Центральном административном округе столицы», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Парковочные места расположены по следующим адресам:

— улица Красная Пресня, дом 31;.

— Глинищевский переулок, дом 6;.

— улица Остоженка, дом 36;.

— улица Бахрушина, дом 20;.

— Большой Николоворобинский переулок, дом 7, строение 2;.

— улица Малая Дмитровка, дом 21/18;.

— улица Большая Бронная, дом 14.

Кроме того, Департамент транспорта планирует в 2017—2018 годах установить 157 зарядных станций для электромобилей. Как отметил Максим Ликсутов, в скором времени будут разработаны и утверждены технические требования к ним.