Как изменится движение на улицах Москвы после благоустройства

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Схема движения транспорта обновится почти на двух десятках улиц в центре Москвы после завершения городского благоустройства по программе «Моя улица». Через 14 улиц в центре города пройдут шесть новых выделенных полос, предназначенных только для общественного транспорта. А на площади Пречистенские Ворота, Олимпийском проспекте и Зубовском бульваре откроют новые развороты. После городского ремонта в центре Москвы появятся новые парковки для туристических автобусов, Славянская площадь превратится в транспортный парк «Китай-город». Все изменения в схеме автомобильного движения направлены на то, чтобы центр города стал более комфортным и доступным для общественного транспорта, а к достопримечательностям Москвы вели удобные прогулочные маршруты.

Где появятся выделенные полосы для общественного транспорта

В Москве уже действует 29 выделенных полос для проезда общественного транспорта общей протяженностью 258 километров. После завершения работ по благоустройству к ним добавится еще шесть полос. Общая протяженность новых выделенок составит более семи километров. Они пройдут через 14 улиц в центре Москвы. При этом встречная выделенная полоса для общественного транспорта протяженностью 1,4 километра появится на односторонних Сретенке и Большой Лубянке. Встречная выделенка позволит запустить новые удобные маршруты в центре столицы. Общественному транспорту не придется двигаться в объезд этих односторонних улиц на обратном пути.

Новые выделенные полосы пройдут по маршрутам:

через Старую, Новую, Славянскую и Лубянскую площади, а также через Лубянский проезд, общая протяженность — один километр;

по проспекту Мира, от Садового до Третьего транспортного кольца, общая протяженность — 2,3 километра;

по Баррикадной улице, общая протяженность — 0,4 километра;

по Верхней и Нижней Радищевским улицам, общая протяженность — один километр;

по Николоямской улице, общая протяженность — один километр;

по улице Житной (на участке от улицы Мытной до Калужской площади) и улице Коровий Вал, общая протяженность — 0,6 километра;

по улицам Сретенке и Большая Лубянка — 1,4 километра.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как поедет общественный транспорт

Городское благоустройство повлияет на расширение возможностей городского общественного транспорта. Так, на Славянской площади заработает новый транспортный парк под названием «Китай-город». Это первый и единственный крупный узел городского транспорта в центре столицы. Горожане смогут комфортно пересаживаться из метро на дневной или ночной городской транспорт, отъезжающий от Славянской площади. Там же можно будет взять напрокат велосипед или воспользоваться услугами такси на специальной стоянке. Работа нового транспортного хаба позволит добраться в любую точку центра города за 20 минут. Для туристических автобусов около самых знаковых и интересных достопримечательностей столицы сделают отдельные парковки. Так, стоянка для 18 автобусов появится на Москворецкой улице, возле парка «Зарядье», столько же туристических автобусов сможет разместиться на Пречистенской набережной. На Болотной улице появится зона для 38 туристических автобусов. А на площади Тверская Застава, около вестибюля кольцевой станции метро «Белорусская», оборудуют парковку для двух автобусов, которые привозят туристов для дальнейшего транзита в аэропорт на аэроэкспрессе. Около храма Христа Спасителя также появится своя парковка для транспорта, доставляющего туристов.

Горожане же смогут пользоваться новым магистральным маршрутом автобусов, который свяжет проспект Мира и Сретенку с Кремлевским кольцом, Новым Арбатом и Кутузовским проспектом. Это позволит пассажирам сократить время поездок на общественном транспорте до центра города и сделать их более комфортными — без многочисленных переходов, пересадок, подъемов и спусков на станции метро. От Сретенки на новом автобусе можно будет в два раза быстрее доехать до Театральной площади (семь минут вместо 15) и Нового Арбата (12 минут вместо 25).

Сеть наземного транспорта центра Москвы «Магистраль» появилась осенью 2016 года, на данный момент ей пользуются более 500 тысяч человек ежедневно. В состав «магистральной» сети входит 39 маршрутов, которые следуют с интервалом пять — десять минут. Маршруты делятся на магистральные, районные и социальные.

В рамках благоустройства на площадь Тверская Застава вернули трамвайное кольцо, которое было демонтировано в 1946 году. Кольцо с остановкой на площади стало естественным продолжением линии, которая до этого заканчивалась тупиком на Лесной улице. Единственной точкой пересечения продленной линии с потоками автомобильного транспорта стал перекресток улиц Лесной и 1-я Тверская-Ямская. По продленным путям курсируют уже существующие трамваи — № 7 и 9. После изменений трамвай № 7 вместо выезда на станцию метро «Новослободская» следует на Белорусский вокзал по улицам Палихе и Лесной. Трамвай № 9 от метро «Новослободская» также следует до Белорусского вокзала. По обновленным маршрутам курсируют современные низкопольные трамваи «Витязь-М», оснащенные климат-контролем, камерами слежения, а также с системой оплаты проезда без турникетов. Основные направления движения транспорта и количество полос на площади остались без изменений. Здесь установили более 60 синхронизированных между собой светофоров и соединили новой дорогой Грузинский Вал и Лесную улицу, теперь проехать с одной улицы на другую можно по прямой.

Где будут новые развороты

Три новых разворота для автомобилистов появится на благоустроенных улицах столицы — площади Пречистенские Ворота, Олимпийском проспекте и Зубовском бульваре. Так, на площади Пречистенские Ворота автомобилисты смогут развернуться у северного вестибюля станции метро «Кропоткинская». Так они попадут с внешней стороны Гоголевского бульвара на внутреннюю, разворот будет только в одном направлении. На Олимпийском проспекте смогут сделать разворот автомобили, движущиеся с Цветного бульвара в сторону области. При этом существовавший на данном маршруте ранее разворот на Самотечной площади закроют. Это снизит транспортную нагрузку на площадь. Еще один новый разворот будет организован на Зубовском бульваре — с его помощью водители могут попасть с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект. Существующий разворот на Зубовской площади сохранят как дублер. При этом уже закрыт поворот на Калужской площади, который позволял автомобилистам с Садового кольца выехать на Ленинский проспект.

Стоит отметить, что разворот на Славянской площади, который позволяет проехать с Новой площади к Лубянскому проезду закроют для индивидуального транспорта, его оставят только для городских автобусов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как изменятся повороты и съезды

На Серпуховской площади изменится поворот с Большой Сухаревской на Люсиновскую улицу. После обновления схемы движения попасть на Люсиновскую можно будет по Большой Серпуховской улице, минуя Валовую улицу. Выезд с Валовой улицы на Пятницкую перенесут назад по ходу движения. После изменения схемы автомобилисты смогут выехать на Пятницкую улицу через 3-й Монетчиковский переулок. Изменится и съезд с внешней стороны Садового кольца в Оружейный переулок. Для того чтобы попасть в переулок, водителям будет необходимо заранее съехать на примыкающую к Делегатской улице дорогу. Прежняя схема выезда в Оружейный будет упразднена.

Городской ремонт помог избавиться от мест сужения полос, или так называемых бутылочных горлышек, на двух участках Садового кольца. До ремонтных работ восемь полос на Зубовском бульваре по внешней стороне кольца переходили в три на Крымском мосту. В этом месте были постоянные затруднения движения для транспорта.

А на участке внутренней стороны Садового, на улице Садовой-Каретной, уравняли количество полос. Раньше шесть полос на этой улице переходили в четыре перед въездом в тоннель под Триумфальной площадью. Теперь на этом участке везде четыре полосы движения, кроме самого тоннеля, где автомобили едут по трем полосам.

При этом Болотную набережную откроют для автомобилистов. Проехать по набережной можно будет с Болотной улицы на Большой Каменный мост. А на 1-й Тверской-Ямской улице для автомобилистов появится новая возможность — там откроют сквозной проезд. Машины смогут пересечь Тверскую, проезжая с улицы Чаянова на улицу Васильева напрямую по оборудованному светофорами перекрестку. Движение будет возможно и в обратную сторону.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Какие улицы станут пешеходными

Богоявленский и Рыбный переулки, а также Биржевая площадь станут полностью пешеходными. Они войдут в единый прогулочный маршрут, связывающий Кремль и парк «Зарядье». Проезд по этим улицам сохранится только для автомобилей резидентов (местных жителей или работающих здесь людей), а также спецтехники и автотранспорта, обслуживающего магазины и кафе. Для выезда в сторону Кремля в районе новой пешеходной зоны планируют открыть левый поворот с 1-го Голутвинского переулка на Большую Якиманку, которую сделают двусторонней — по одной полосе в каждом направлении.

Пешеходной уже стала Якиманская набережная на участке от 3-го Голутвинского переулка до улицы Большая Якиманка. Вместе с ней для автомобилей оказалась закрытой половина 3-го Голутвинского переулка на участке от пересечения с 1-м Голутвинским переулком до пересечения с Якиманской набережной.

Полностью свободной от автомобилей станет территория перед историческим вестибюлем станции метро «Красные Ворота» на Садовой-Черногрязской улице. Для этого закроется въезд в Мясницкий проезд с внутренней стороны Садового кольца, а также выезд из Мясницкого проезда на Садовую-Спасскую улицу. Попасть в Мясницкий проезд можно будет через Хромный переулок, а уехать оттуда — через Мясницкую улицу.

Новая инфраструктура после благоустройства появится не только для пешеходов, но и для велосипедистов. Велодорожки продлят в Соймоновском проезде и на Яузском бульваре, таким образом, на всем Бульварном кольце образуется единый веломаршрут — большая кольцевая велодорожка вдоль московских бульваров.

В 2017 году по программе «Моя улица» проводится благоустройство улиц, набережных и площадей общей протяженностью 65 километров. Тротуары на городских улицах делают шире, в порядок приводят фасады домов, в центре города обустраивают места для отдыха и видовые точки. Основные работы по программе «Моя улица» будут завершены к Дню города. Поздней осенью на благоустроенных территориях начнут высаживать деревья.