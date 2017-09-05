В мэрии рассказали о ходе работ по сносу гаражей

Если в 2015 году в городе было 10208 гаражей, из них 3324 — вблизи образовательных учреждений, 6984 — на внутридворовых территориях, то в 2017 году осталось всего 1439 во внутридворовых территориях.

Чернов отметил, что только 28% всех гаражей имеют разрешительную документацию. 90% всех гаражей с самого начала стояли без надлежащего ухода: не красились, покос травы не производился, а между ними находилась гора мусора и шприцов.