Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-глава МИ-6 рассказал о плане по развалу России
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
В России введут новую норму наличия алкоголя в организме водителя
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
США пророчат дефолт: монополия доллара идет к концу - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Грубое поведение: Пугачева уволила Гребенщикова - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
08:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В мэрии рассказали о ходе работ по сносу гаражей

Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов отчитался о ходе работ по сносу незаконных металлических гаражей.

Если в 2015 году в городе было 10208 гаражей, из них 3324 — вблизи образовательных учреждений, 6984 — на внутридворовых территориях, то в 2017 году осталось всего 1439 во внутридворовых территориях.

Чернов отметил, что только 28% всех гаражей имеют разрешительную документацию. 90% всех гаражей с самого начала стояли без надлежащего ухода: не красились, покос травы не производился, а между ними находилась гора мусора и шприцов.

— Работа по сносу гаражей производится в бесперебойном режиме. На их местах остаются мусор и погреба — коммунальщики убирают и это, — заявил выступающий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Дело башкирского общественника находится на высшем контроле
Подробности страшного ДТП в Башкирии, унесшего жизнь 4-летнего мальчика
Сбербанк объявил сроки начала оформления паспортов гражданам
Минтранс планирует увеличить штрафы за срывы авиарейсов
СМИ узнали о подготовке северокорейской ракеты к запуску
Меньше россиян стали считать себя бедными
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Названа самая счастливая страна в мире
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь