В мэрии рассказали о ходе работ по сносу гаражей
Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов отчитался о ходе работ по сносу незаконных металлических гаражей.
Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов отчитался о ходе работ по сносу незаконных металлических гаражей.
Если в 2015 году в городе было 10208 гаражей, из них 3324 — вблизи образовательных учреждений, 6984 — на внутридворовых территориях, то в 2017 году осталось всего 1439 во внутридворовых территориях.
Чернов отметил, что только 28% всех гаражей имеют разрешительную документацию. 90% всех гаражей с самого начала стояли без надлежащего ухода: не красились, покос травы не производился, а между ними находилась гора мусора и шприцов.
— Работа по сносу гаражей производится в бесперебойном режиме. На их местах остаются мусор и погреба — коммунальщики убирают и это, — заявил выступающий.