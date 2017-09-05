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08:13 (мск), источник: АиФ Омск

Омская прокуратура сообщает, что обманутых дольщиков меньше не становится

Принято свыше 1,4 тыс. актов прокурорского реагирования в целях восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Омской области сообщает, что «проблемных» домов, а также граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, не уменьшается. Об этом сообщает сайт ведомства.

В целях восстановления нарушенных прав граждан в 2016 г. — истекшем периоде 2017 г. принято свыше 1,4 тыс. актов прокурорского реагирования, по результатам их рассмотрения к различным видам ответственности привлечены 237 виновных лиц, возбуждены 6 уголовных дел. В результате принятых, в том числе прокуратурой мер за указанный период в эксплуатацию введены 5 «проблемных» домов, восстановлены права более 700 участников строительства домов.

Также в прокуратуре обратили внимание, что мероприятия, включаемые органами власти в «дорожные карты» по решению проблем участников долевого строительства, не всегда выполняются, зачастую в связи с отсутствием у застройщиков денежных средств. Субсидирование завершения строительства «проблемных» домов не осуществляется с 2014 года. На это ведомство указало губернатору Омской области, и призвала к возобновлению работы межведомственной комиссии по вопросам защиты прав дольщиков.

Проводимыми прокурорами проверками выявлены случаи нецелевого использования застройщиками денежных средств участников строительства домов. Так, по инициативе прокуратуры Ленинского округа г. Омска возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту нецелевого использования должностными лицами Фонда «Жилище» денежных средств участников строительства четырех домов в жилом комплексе «Московка-2» в размере более 69 млн рублей. Кроме того, имеют место нарушения при предоставлении органами местного самоуправления земельных участков для жилищного строительства, выдаче разрешений на строительство жилых домов и на ввод их в эксплуатацию. Выявлены недостатки в деятельности органов власти, осуществляющих контрольные полномочия в указанной сфере, об их устранении прокуратура Омской области с начала года внесла 9 представлений, принесла 6 протестов на незаконные правовые акты.

Тем временем омские обманутые дольщики готовятся провести митинг в защиту своих прав. Он состоится 16 сентября и будет Всероссийским. При этом планируется запустить вещание онлайн с места событий. Телемост свяжет регионы с Москвой. О своём участии в прямой трансляции заявили омичи, а также Нижний Новгород, Уфа, Киров, Волгоград, Казань, Санкт Петербург, Вологда, Архангельск и многие другие.

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