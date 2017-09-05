На дорожную разметку в Ростове планируют потратить почти 10 млн рублей
Почти 10 млн рублей потратят на дорожную разметку в Ростове. Заявка опубликована на сайте госзакупок.
Почти 10 млн рублей потратят на дорожную разметку в Ростове. Заявка опубликована на сайте госзакупок.
Ее подала дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Финансироваться работы будут из городской и областной казны.
Разметка должна быть нанесена с использованием белого и жёлтого термопластика, а также световозвращающих микростеклошариков, говорится в документации. Подрядчик должен выполнить работы до середины ноября.