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11:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

В ноябре на 5 магистралях Волгограда установят 86 остановочных павильонов

86 остановочных павильонов появятся в ноябре на проспектах Ленина и Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского и Рабоче-Крестьянской в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на днях завершился аукцион, в котором принял участие всего один подрядчик — ООО «АльянсСтройКом». С этой фирмой и будет заключен контракт. Ей предстоит установить павильоны, изготовленные из металла и закаленного ударопрочного стекла. В каждом из них будут стоять гранитные скамьи с деревянными сидениями, а также урны для мусора. Остановочные конструкции оборудуют светодиодной подсветкой, датчиками освещенности и электронными информационными табло, благодаря которому пассажиры смогут видеть, в какое время прибудет их автобус или троллейбус.

В ходе реконструкции 43 остановочные площадки замостят тактильной плиткой для слабовидящих и незрячих пассажиров. В качестве основного покрытия для них подрядчик должен будет использовать гранитную брусчатку.

Добавим, что на установку остановочных павильонов будет потрачено 60 миллионов рублей.

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