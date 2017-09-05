В ноябре на 5 магистралях Волгограда установят 86 остановочных павильонов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на днях завершился аукцион, в котором принял участие всего один подрядчик — ООО «АльянсСтройКом». С этой фирмой и будет заключен контракт. Ей предстоит установить павильоны, изготовленные из металла и закаленного ударопрочного стекла. В каждом из них будут стоять гранитные скамьи с деревянными сидениями, а также урны для мусора. Остановочные конструкции оборудуют светодиодной подсветкой, датчиками освещенности и электронными информационными табло, благодаря которому пассажиры смогут видеть, в какое время прибудет их автобус или троллейбус.