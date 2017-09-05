Японские огурцы вернутся на хабаровские прилавки в октябре

В пригороде дальневосточной столицы продолжается возведение второй очереди тепличного комплекса компании JGC Evergreen, первого иностранного резидента ТОСЭР «Хабаровск». Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» помощник генерального директора предприятия Екатерина Панова, по планам строительные работы должны были закончиться к октябрю, но компания-подрядчик слегка затянула сроки сдачи и 2,5 гектара новых теплиц будут введены в работу месяцем позже.

Напомним, в декабре прошлого года в Токио губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и председатель совета директоров корпорации JGC Масаюки Сато подписали меморандум о расширении действующего в столице края сельскохозяйственного производства. С вводом в работу второй очереди площадь тепличного комплекса вырастет вдвое, до 5 гектаров.

— После перерыва на летний сезон новая продукция поступит в торговые сети края приблизительно в начале октября, — отметила Екатерина Панова. — Ассортимент томатов и огурцов по большей части останется прежним, но мы планируем также поэкспериментировать, посадим новые сорта, посмотрим на покупательский спрос. Кроме того, поставим в магазины зелень — салат и рукколу. Планы по выращиванию в теплицах японских сортов садовой земляники в «Джей Джи Си Эвергрин» также не остановлены — в настоящее время образцы отправлены на испытания в российскую Госсорткомиссию.



Первая очередь тепличного комплекса, построенного JGC Evergreen совместно с российской фирмой «Энерго-Импульс+» и банком «Хоккайдо», была закончена в конце 2015 года, а уже в марте 2016 года в торговые сети дальневосточной столицы начались поставки свежих овощей.