Рекламные торги продолжат в суде. Контракты на размещение в Санкт-Петербурге оплатили не все операторы

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По итогам проведенного в августе конкурса на размещение наружной рекламы в Санкт-Петербурге остался незаключенным один из контрактов, сообщил «Ъ» глава комитета по печати города Сергей Серезлеев. Контракт не подписала зарегистрированная в Ленинградской области ЭСКО. Компания выиграла лот на 342 рекламные конструкции в качестве единственного претендента, при этом удвоив его стартовую цену до 100 млн руб.

Уплатив ранее в обеспечение участия в конкурсе 25 млн руб., оставшуюся сумму компания так и не внесла. По словам господина Серезлеева, администрация расценивает это как уклонение от обязательств и готовит иск в суд о понуждении компании заключить контракт.

Как сообщал «Ъ», всего на торгах разыграли 22 лота на 8,55 тыс. конструкций и общую сумму 1,13 млрд руб. в год.

Одновременно власти приняли решение демонтировать около 355 конструкций, чья адресная программа совпадает с лотом, выигранным ЭСКО.

До торгов они принадлежали оператору «ВБ-Медиа», учредителем которого выступает депутат заксобрания Ленинградской области Олег Зеваков. ЭСКО ранее также контролировалась «ВБ-Медиа», после чего владельцы компании менялись, но гендиректором остался назначенный еще господином Зеваковым Владимир Демьяненко. По данным Kartoteka.ru, имущественные права ЭСКО числятся в залоге, кроме того, компания выступает принципалом по девяти действующим банковским гарантиям на сумму более 100 млн руб. и независимой гарантии на 61 млн руб. для обеспечения госконтрактов в Ленинградской области.

Читайте также Парк Горького решил потратить 4 миллиона рублей на домик для лебедей

Представители ЭСКО вчера были недоступны для комментариев. По данным картотеки арбитражных дел, в августе ЭСКО обратилась в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о запрете заключать договор по выигранному ею лоту до вступления в силу решения суда по спору комитета по печати Санкт-Петербурга с ФАС. В нем городские власти оспаривают предписание службы отменить торги и исправить конкурсную документацию, выданное по жалобам сразу шести операторов. Рассмотрение дела начнется 26 сентября, но привлечь ЭСКО к участию в нем и отсрочить заключение с ней договора суд уже отказался.



«ВБ-Медиа» тем временем подала собственный иск о признании торгов недействительными в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и области. Также поступил и выигравший лот на 366 конструкций и уже подписавший договор с властями «Руан», совладельцем которого выступает депутат Госдумы Игорь Ананских. Олег Зеваков пояснил «Ъ», что иск связан с неисполнением Смольным предписания ФАС, добавив, что компания подала аналогичную жалобу и в саму ФАС, но она пока не рассмотрена. Представитель «Руана» не ответил на звонки «Ъ», но в материалах дела говорится, что его претензии связаны с условиями конкурса, в частности, с требованиями по размещению социальной рекламы. Кроме того, в суде находится иск еще одного победителя конкурса — компании «Реклама-Центр», выигравшей 1024 конструкции, — о признании недействительным протокола открытия доступа к заявкам. Все иски поданы с нарушениями процессуальных требований и пока оставлены без движения. По мнению Сергея Серезлеева, в случае их рассмотрения в дело вступят и остальные заключившие контракты операторы, чьи интересы будут нарушены в случае отмены торгов.

Аннулирование результатов торгов в суде может оказаться «губительным» для рынка, уверен гендиректор «ЭСПАР-Аналитик» Андрей Березкин.