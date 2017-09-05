В Самарской области завершается уборка зерновых

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Область завершает уборочную кампанию. Урожай убран на площади более 860 тыс. га — это более 80% площадей, засеянных зерновыми. К настоящему времени валовый сбор зерна в Самарской области превысил 2,5 млн тонн, при средней урожайности порядка 31 ц/га. Остаются поздние культуры — просо, гречиха, сорго и кукуруза на зерно.

«Уборка зерновых в губернии будет завершена в ближайшие дни, — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области — руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов. — По важности на первый план сейчас выступает сев озимых, его планируется завершить до 10 сентября. Мы продолжаем закладку урожая будущего года — готовим семена яровых культур, в круглосуточном режиме ведем подготовку полей, поверхностную обработку и глубокую вспашку зяби».

Одной из главных задач является реализация продукции. В губернии отмечаются низкие закупочные цены на зерно, поэтому продукция хлеборобов отгружается на склады.

На сегодняшний день засеяно более 270 тыс. га, а всего под озимые в регионе отведено порядка 400 тыс. га. Два района практически завершили сев — это Клявлинский и Кошкинский.

В тех районах, где уже закончена уборка зерновых, освободившуюся технику готовят под уборку подсолнечника. Сортовой подсолнечник в муниципальных районах начнут убирать примерно через две недели, гибриды подойдут чуть позже.

Как отметил Сергей Ершов, одной из главных задач региональной отрасли растениеводства является реализация продукции. Сейчас в губернии отмечаются низкие закупочные цены на зерно, поэтому продукция хлеборобов отгружается на склады — площадями для хранения хозяйства обеспечены в полной мере.

«Зерна мы имеем в достаточном количестве и достойного качества, порядка 60−65% составляет продовольственное зерно 3−4 классов — это неплохой показатель, — пояснил он. — Фуражное зерно тоже необходимо — пшеница есть в структуре кормления на птицефабриках и свинокомплексах».