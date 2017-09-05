Рекорд по добыче олова поставили в Хабаровском крае

По итогам восьми месяцев 2017 года ПАО «Русолово» — единственная в России компания, добывающая этот металл — выпустила 511 тонн олова в концентрате. Показатель на 70% превышает максимальный исторический результат аналогичного периода, который был достигнут в 2015 году. Тогда компания выпустила 300 тонн металла.

Всего по итогам 2017 года компания планирует произвести почти тысячу тонн олова, что на 60% больше объема выпуска прошлого года.