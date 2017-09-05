Рекорд по добыче олова поставили в Хабаровском крае
В Хабаровском крае зафиксировали исторический максимум объемов добычи олова.
В Хабаровском крае зафиксировали исторический максимум объемов добычи олова.
По итогам восьми месяцев 2017 года ПАО «Русолово» — единственная в России компания, добывающая этот металл — выпустила 511 тонн олова в концентрате. Показатель на 70% превышает максимальный исторический результат аналогичного периода, который был достигнут в 2015 году. Тогда компания выпустила 300 тонн металла.
Всего по итогам 2017 года компания планирует произвести почти тысячу тонн олова, что на 60% больше объема выпуска прошлого года.
«Русолово» владеет лицензиями на разработку месторождений «Фестивальное», «Перевальное» и «Правоурмийское» в Хабаровском крае, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на