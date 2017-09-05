Банк БРИКС профинансирует строительство Восточного выезда в Уфе — Путин
УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Владимир Путин, подводя итоги работы саммита БРИКС в Сямэне, назвал главные задачи Нового банка развития БРИКС.
УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Владимир Путин, подводя итоги работы саммита БРИКС в Сямэне, назвал главные задачи Нового банка развития БРИКС.
Это прежде всего получение международного кредитного рейтинга, что позволит НБР выпустить ценные бумаги на рынке государств «пятерки». «Нужно скорее переходить на кредитование в национальных валютах стран БРИКС», — отметил российский президент. Путин назвал важным решением создание при НБР Фонда технического содействия по подготовке проектов.
Он сообщил, что по линии банка БРИКС подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов, и три из них — российские. Это совершенствование судебной системы, модернизация водохозяйственных объектов городов бассейна Волги, и строительство дороги в Уфе (Восточный выезд, объединяющий трассы М7 и М5 напрямую через город). Владимир Путин напомнил, что Уфа два года назад принимала саммит БРИКС.
НБР внесет долю правительства Башкирии в размере 4,5 млрд рублей. Проектная стоимость строительства Восточного выезда — 29 млрд рублей. В июне на полях Петербургского экономического форума республика заключила договор на концессию с дочерней структурой ВТБ -ООО «Башкирская концессионная компания».