Банк БРИКС профинансирует строительство Восточного выезда в Уфе — Путин

Это прежде всего получение международного кредитного рейтинга, что позволит НБР выпустить ценные бумаги на рынке государств «пятерки». «Нужно скорее переходить на кредитование в национальных валютах стран БРИКС», — отметил российский президент. Путин назвал важным решением создание при НБР Фонда технического содействия по подготовке проектов.

Он сообщил, что по линии банка БРИКС подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов, и три из них — российские. Это совершенствование судебной системы, модернизация водохозяйственных объектов городов бассейна Волги, и строительство дороги в Уфе (Восточный выезд, объединяющий трассы М7 и М5 напрямую через город). Владимир Путин напомнил, что Уфа два года назад принимала саммит БРИКС.