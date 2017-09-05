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09:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Банк БРИКС профинансирует строительство Восточного выезда в Уфе — Путин

УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Владимир Путин, подводя итоги работы саммита БРИКС в Сямэне, назвал главные задачи Нового банка развития БРИКС.

Это прежде всего получение международного кредитного рейтинга, что позволит НБР выпустить ценные бумаги на рынке государств «пятерки». «Нужно скорее переходить на кредитование в национальных валютах стран БРИКС», — отметил российский президент. Путин назвал важным решением создание при НБР Фонда технического содействия по подготовке проектов.

Он сообщил, что по линии банка БРИКС подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов, и три из них — российские. Это совершенствование судебной системы, модернизация водохозяйственных объектов городов бассейна Волги, и строительство дороги в Уфе (Восточный выезд, объединяющий трассы М7 и М5 напрямую через город). Владимир Путин напомнил, что Уфа два года назад принимала саммит БРИКС.

НБР внесет долю правительства Башкирии в размере 4,5 млрд рублей. Проектная стоимость строительства Восточного выезда — 29 млрд рублей. В июне на полях Петербургского экономического форума республика заключила договор на концессию с дочерней структурой ВТБ -ООО «Башкирская концессионная компания».

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