Овощи из Турции возвращаются на донские прилавки
Турецкие перец, кабачки и салат возвращаются на российские и донские прилавки.
Турецкие перец, кабачки и салат возвращаются на российские и донские прилавки.
Россельхознадзор разрешил ввоз этих товаров.
Как рассказала «Дон-ТР» официальный представитель федерального Россельхознадзора Юлия Мелано, рост поставок ожидается через несколько месяцев — когда местного урожая на прилавках будет меньше.
Для донских потребителей это позитивный момент, ведь цены должны стать ниже. Сельхозпроизводителям же опасаться нечего, больших поставок из Турции ожидать не стоит, ввиду малого количества предприятий, которым разрешили ввоз овощей.