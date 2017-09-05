Самый большой фонтан в Петербурге отремонтируют почти за 90 миллионов рублей

Источник: РИА "Новости"

Фонтан на Московской площади в Петербурге нуждается в 89,4 миллионах рублей. Ремонт за эти деньги хотят начать сразу после чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Еще 47 миллионов рублей потребуется на ремонт Большого фонтана в Металлострое.

Эти цифры озвучил глава Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук в рамках «нулевых» чтений городского бюджета.

Чиновник объяснил столь большие затраты на фонтанный комплекс на Московской площади. Дело в том, что самый большой петербургский фонтан нуждается в ремонте и систем гидроизоляции, и наружного освещения, сообщает ФБА «Экономика сегодня».