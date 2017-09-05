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09:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Самый большой фонтан в Петербурге отремонтируют почти за 90 миллионов рублей

Всего же на ремонт фонтанов могут выделить более 136 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Фонтан на Московской площади в Петербурге нуждается в 89,4 миллионах рублей. Ремонт за эти деньги хотят начать сразу после чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Еще 47 миллионов рублей потребуется на ремонт Большого фонтана в Металлострое.

Эти цифры озвучил глава Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук в рамках «нулевых» чтений городского бюджета.

Чиновник объяснил столь большие затраты на фонтанный комплекс на Московской площади. Дело в том, что самый большой петербургский фонтан нуждается в ремонте и систем гидроизоляции, и наружного освещения, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Фонтанный комплекс на Московской площади был открыт 25 мая 2006 года. Он состоит из 11 фонтанов: две основные чаши по сторонам от памятника Ленину сочетают в себе водные каскады и струи; два статичных фонтана трапециевидной формы, чашу в форме квадрата с восемью статичными струями по сторонам и одной в центре и шесть фонтанов вдоль Московского проспекта.

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