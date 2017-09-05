Самый большой фонтан в Петербурге отремонтируют почти за 90 миллионов рублей
Всего же на ремонт фонтанов могут выделить более 136 миллионов рублей.
Всего же на ремонт фонтанов могут выделить более 136 миллионов рублей.
Фонтан на Московской площади в Петербурге нуждается в 89,4 миллионах рублей. Ремонт за эти деньги хотят начать сразу после чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
Еще 47 миллионов рублей потребуется на ремонт Большого фонтана в Металлострое.
Эти цифры озвучил глава Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук в рамках «нулевых» чтений городского бюджета.
Фонтанный комплекс на Московской площади был открыт 25 мая 2006 года. Он состоит из 11 фонтанов: две основные чаши по сторонам от памятника Ленину сочетают в себе водные каскады и струи; два статичных фонтана трапециевидной формы, чашу в форме квадрата с восемью статичными струями по сторонам и одной в центре и шесть фонтанов вдоль Московского проспекта.