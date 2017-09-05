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09:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Финансирование ТОР на Дальнем Востоке увеличили на 5 млрд рублей

В частности средства из федерального бюджета получат приморские ТОРы «Надеждинская» и «Михайловский».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 сентября, PrimaMedia.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении финансирования шести ТОР (территории опережающего социально-экономического развития) на Дальнем Востоке. Из федерального бюджета дополнительно будет выделено 5 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт правительства.

Средства будут выделены следующим ТОР: «Михайловский» (2,49 млрд рублей) и «Надеждинская» (1,75 млрд рублей) в Приморском крае, «Хабаровск» (1,07 млрд рублей) в Хабаровском крае и «Кангалассы» (47,26 млн рублей) в Республике Саха.

«Мероприятия по созданию территорий опережающего социально-экономического развития финансируются в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», — говорится в сообщении.

В постановления правительства о создании территорий опережающего социально-экономического развития также внесены изменения, направленные на синхронизацию сроков создания ТОР и строительства их инженерной и транспортной инфраструктуры со сроками ввода в эксплуатацию объектов резидентов ТОР.

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