Финансирование ТОР на Дальнем Востоке увеличили на 5 млрд рублей
В частности средства из федерального бюджета получат приморские ТОРы «Надеждинская» и «Михайловский».
В частности средства из федерального бюджета получат приморские ТОРы «Надеждинская» и «Михайловский».
Владивосток, 5 сентября, PrimaMedia.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении финансирования шести ТОР (территории опережающего
Средства будут выделены следующим ТОР: «Михайловский» (2,49 млрд рублей) и «Надеждинская» (1,75 млрд рублей) в Приморском крае, «Хабаровск» (1,07 млрд рублей) в Хабаровском крае и «Кангалассы» (47,26 млн рублей) в Республике Саха.
«Мероприятия по созданию территорий опережающего
В постановления правительства о создании территорий опережающего