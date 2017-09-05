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09:04 (мск), источник: VN.ru

Тысячи жителей НСО вышли в поле копать картофель

Выкапывать картофель начали в Болотнинском районе Новосибирской области. Эта масштабная сельскохозяйственная кампания длится не один день, но ее результаты позволяют большинству селян безбедно прожить зимние месяцы — картошку продают на базаре и сдают перекупщикам.

Семья Завьяловых уже четыре дня проводит в огороде с утра и до вечера. «Мы выкапываем по три десятка мешков в день, погода ждать не будет. Картошка для нас — хорошее подспорье, — рассказала VN.ru хозяйка огорода Елена. — Кормим поросят, коров, птицу, и еще продаем как минимум 500 ведер в год. Осенью продадим, а на вырученные деньги купим муку, сахар, растительное масло, и нам на всю зиму хватит».

Сегодня огород Завьяловых — 40 соток. Кроме вспашки, обрабатывают его полностью вручную. 15 лет назад земли было гораздо больше. Но жизнь нормализовалась, появилась работа, и хозяева сократили огород на треть. «Чтобы нам легче было, — говорит Елена. — Вот девчонки подрастут, будут помощницы, может, припашем соток 15, а пока хватает».

Урожайность картошки в этом году, говорят селяне, зависит от сорта. Выигрывает тот, кто высаживает разные сорта. «Проволочник нынче разгулялся, — рассказала VN.ru пенсионерка Анастасия Швыркова, — красную не трогает, а желтую всю поточил. Мой огород — пять соток, пятую часть занимают грядки, остальное — картошка. Живу одна, мне хватает. А молодые были, работали очень много в полях. Основная еда — это же картошка. Из нее делали драники, пюре, пирожки, вареники — каждый день ведро расходилось. Десять мешков я продаю на базаре. Люди берут, не все ведь выращивают, да и мне копейка не лишняя».

На болотнинском мини-базаре большое ведро картошки сегодня стоит в среднем 100 рублей. Люди покупают мешками. В основном, те, кто не выращивает сам. Покупательница Татьяна Назарчук говорит: «Я покупаю осенью пять-шесть мешков картошки. Сейчас она дешевле, чем зимой. Мы сами не выращиваем, привыкли брать на базаре. И мы с картошкой, и продавец заработал, не зря выращивал. 100 рублей за ведро, считаю, недорого, труд серьезный».

Все разговоры и дела сейчас, в начале сентября, крутятся вокруг картофеля. Кстати, в селах еще до сегодняшнего дня живет выражение «сдать картошку». Это означает, продать прямо с огорода. Перекупщики наберут и погрузят ее сами, только вот цену дают совсем небольшую — 50−55 рублей за ведро. Те, у кого есть транспорт, излишки картошки возят на базар сами. Основная масса селян обрабатывает большие огороды. Конечно, не у всех картошкой засажено 40 соток, как у Завьяловых, но 10−15 есть у каждого деревенского хозяина.

Добавим, что, обсуждая популярные сорта картофеля, не обходят селяне и синий сорт — пока еще экзотический овощ на столах сибиряков. Он дороже обычного в десять раз. Тем не менее, картошка пользуется спросом — количество желающих отведать синее картофельное пюре только увеличивается.

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