В Новосибирской области построят крупнейший завод по производству сыра
Только голладского сыра смогут производить до 50 тонн в сутки.
Только голладского сыра смогут производить до 50 тонн в сутки.
Правительство НСО и инвесторы приняли решение построить в Маслянинском районе самый большой региональный сырнодельный завод.
«В строительство планируется инвестировать 6 млрд руб. Около 500 млн рублей будет затрачено на создание современных очистных сооружений полного цикла. Основной продукцией предприятия станут полутвердые сыры типа голландского, мощностью до 50 т в сутки, и твердый сыр типа грюйер, до 10 т в сутки. При этом, производство будет полностью обеспечено высококачественным молочным сырьем», — рассказал управляющей компании ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр.
Планируется, что около 70% продукции будут транспортировать в европейскую часть России, а также в Азию.