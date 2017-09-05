В Новосибирской области построят крупнейший завод по производству сыра

«В строительство планируется инвестировать 6 млрд руб. Около 500 млн рублей будет затрачено на создание современных очистных сооружений полного цикла. Основной продукцией предприятия станут полутвердые сыры типа голландского, мощностью до 50 т в сутки, и твердый сыр типа грюйер, до 10 т в сутки. При этом, производство будет полностью обеспечено высококачественным молочным сырьем», — рассказал управляющей компании ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр.