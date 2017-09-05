В Оханске построят новый корпус больницы

Оханская центральная районная больница состоит из поликлиники, участковой больницы в селе Дуброво, сельских амбулаторий в селах Андреевка и Острожка, а также девяти фельдшерско-акушерских пунктов.

В этом году начнет строиться лечебный корпус с инженерным блоком в Оханске на 22 места.

Срок ввода в эксплуатацию — первый квартал 2019 года. Поликлиника рассчитана на 131 тысячу пациентов, а в условиях стационара лечатся 1,3 тысячи человек круглосуточно и 950 человек в условиях дневного пребывания.

Терапевтическое, детское отделение, клинико-диагностическая лаборатория сейчас располагаются в деревянных зданиях. Эти здания не соответствуют требованиям пожарной безопасности, в них имеется дефицит площадей. Кроме того, они не обеспечены необходимой инфраструктурой для маломобильных групп населения. В дальнейшем все службы, располагающиеся в деревянных зданиях, должны переехать в новый корпус.

«Строительство начнется в этом году, в следующем — планируется его закончить. Общая площадь нового корпуса составит 2188 м, освобождаются пять старых зданий площадью примерно 3 тысячи кв. метров. Но за счет компактности размещения в новом корпусе все уместится, при этом в здании будет просторно», — отметил Максим Решетников.