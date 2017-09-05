В Оханске построят новый корпус больницы

Оханская центральная районная больница состоит из поликлиники, участковой больницы в селе Дуброво, сельских амбулаторий в селах Андреевка и Острожка, а также девяти фельдшерско-акушерских пунктов.
В этом году начнет строиться лечебный корпус с инженерным блоком в Оханске на 22 места.
Срок ввода в эксплуатацию — первый квартал 2019 года. Поликлиника рассчитана на 131 тысячу пациентов, а в условиях стационара лечатся 1,3 тысячи человек круглосуточно и 950 человек в условиях дневного пребывания.
Терапевтическое, детское отделение, клинико-диагностическая лаборатория сейчас располагаются в деревянных зданиях. Эти здания не соответствуют требованиям пожарной безопасности, в них имеется дефицит площадей. Кроме того, они не обеспечены необходимой инфраструктурой для маломобильных групп населения. В дальнейшем все службы, располагающиеся в деревянных зданиях, должны переехать в новый корпус.
«Строительство начнется в этом году, в следующем — планируется его закончить. Общая площадь нового корпуса составит 2188 м, освобождаются пять старых зданий площадью примерно 3 тысячи кв. метров. Но за счет компактности размещения в новом корпусе все уместится, при этом в здании будет просторно», — отметил Максим Решетников.
«Строительство нового корпуса позволит жителям Оханска получать качественную, квалифицированную медицинскую помощь и, кроме того, со строительством нового корпуса мы связываем развитие информационных технологий, которые позволят жителям села получать консультации узких специалистов дистанционно», — прокомментировал главврач Оханской центральной больницы Константин Масалкин.