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09:45 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области началась реставрация средневекового замка Бранденбург

В посёлке Ушаково началась реставрация средневекового замка Бранденбург. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Клопс.ru

В настоящее время руины памятника оборонного зодчества XIII века находятся в аварийном состоянии. Его восстановление началось по заказу Северо-Западной Дирекции Министерства культуры РФ.

Подрядчикам уже выдано разрешение на проведение работ. Специалистам предстоит реставрировать кирпичную кладку стен. Работы необходимо завершить до конца 2017 года.

Замок Бранденбург был построен в 1266 году. Сооружение считалось одним из важнейших комтурских замков Тевтонского ордена. В 1776 году его начали разбирать на строительный материал. До наших дней сохранились руины площадью 3380 квадратных метров.

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