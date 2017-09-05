В Калининградской области началась реставрация средневекового замка Бранденбург
В посёлке Ушаково началась реставрация средневекового замка Бранденбург. Об этом сообщает
В посёлке Ушаково началась реставрация средневекового замка Бранденбург. Об этом сообщает
В настоящее время руины памятника оборонного зодчества XIII века находятся в аварийном состоянии. Его восстановление началось по заказу
Подрядчикам уже выдано разрешение на проведение работ. Специалистам предстоит реставрировать кирпичную кладку стен. Работы необходимо завершить до конца 2017 года.
Замок Бранденбург был построен в 1266 году. Сооружение считалось одним из важнейших комтурских замков Тевтонского ордена. В 1776 году его начали разбирать на строительный материал. До наших дней сохранились руины площадью 3380 квадратных метров.