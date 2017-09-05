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09:37 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодар меняет градостроительную политику

Все поступающие заявления на строительство тщательно рассматриваются на заседаниях градостроительного совета.

С января по июль 2017 года в краевом центре выдали 61 разрешение на строительство, при этом за аналогичный период прошлого года выдали 105 таких разрешений. Об этом на совещании в администрации Краснодара сообщил заместитель главы города Владислав Ставицкий.

Чиновник отметил, что сокращение выдачи разрешений стало результатом изменения стратегии градостроительной политики муниципалитета, и назвал приоритетными задачи по уходу от переполненности в детсадах и школах.

«Поэтому мы “отсеиваем” бизнесменов, которые заботятся только о своем обогащении и не думают об интересах горожан. Это невозможно сделать, бездумно добавляя квадратные метры, не обеспеченные социальными объектами», — сказал Владислав Ставицкий.

Также внимательно ведется работа и по вводу жилья в эксплуатацию, сообщает пресс-служба городской администрации. Если в аналогичном периоде 2016 года сданных домов было 145, в 2017 году их количество сократилось до 87. При этом обязательно учитывается, соответствует ли построенный дом ранее заявленному проекту. Ставицкий подчеркнул, что оценивается не только фактическое выполнение работ, но и благоустройство прилегающей территории, наличие детских игровых площадок, озеленение, парковочное пространство и прочие необходимые элементы комфортной жизни.

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