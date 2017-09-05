Краснодар меняет градостроительную политику

С января по июль 2017 года в краевом центре выдали 61 разрешение на строительство, при этом за аналогичный период прошлого года выдали 105 таких разрешений. Об этом на совещании в администрации Краснодара сообщил заместитель главы города Владислав Ставицкий.

Чиновник отметил, что сокращение выдачи разрешений стало результатом изменения стратегии градостроительной политики муниципалитета, и назвал приоритетными задачи по уходу от переполненности в детсадах и школах.

«Поэтому мы “отсеиваем” бизнесменов, которые заботятся только о своем обогащении и не думают об интересах горожан. Это невозможно сделать, бездумно добавляя квадратные метры, не обеспеченные социальными объектами», — сказал Владислав Ставицкий.