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09:51 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей еще больше укрепился к международным валютам

Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 5 сентября.

ЦБ: $ 57.7817   -0.27 € 68.7256   -0.27 ММВБ: $ 57.8475   +0.33 € 68.7800   +0.52
Источник: Actualitati.md

Так, официальный обменный курс составит 17,7955 лея за один доллар (-0,71 бана) и 21,1952 лея (-1,58 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,8026 лея за один доллар и 21,2110 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам на 5 сентября составляет: 0,6939 лея за 1 гривну, 4,6120 лея за румынский лей и 0,3075 лея за 1 российский рубль.

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