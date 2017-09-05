Молдавский лей еще больше укрепился к международным валютам

Так, официальный обменный курс составит 17,7955 лея за один доллар (-0,71 бана) и 21,1952 лея (-1,58 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,8026 лея за один доллар и 21,2110 лея за один евро.



Официальный обменный курс по другим валютам на 5 сентября составляет: 0,6939 лея за 1 гривну, 4,6120 лея за румынский лей и 0,3075 лея за 1 российский рубль.