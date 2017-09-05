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09:30 (мск), источник: РИАМО

По Москве курсирует уже более 80 трамваев нового поколения

РИАМО — 5 сен. Уже более 80 трамваев нового поколения «Витязь-М» работают на городских маршрутах на северо-востоке и востоке Москвы, сообщает во вторник РИА Новости.

Источник: Агентство «Москва»

«Мосгортранс» получил более 80 трамваев нового поколения «Витязь-М». В настоящее время они находятся на территории трамвайного депо имени Н. Э. Баумана и обслуживают шесть маршрутов, проходящих на северо-востоке и востоке столицы, — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новые трамваи «Витязь-М» вышли на маршруты столицы в марте текущего года. Трамваи работают без турникетов, вход и выход осуществляются во все двери.

Оплатить проезд можно с помощью валидаторов. Каждый вагон вмещает до 260 человек, в салоне расположено 60 мест для сидения. Шестидверная конструкция трамваев делает посадку и высадку пассажиров более удобной и быстрой.

Подвижной состав оснащен климат-контролем, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Вагоны полностью адаптированы для комфортного проезда маломобильных пассажиров.

Ранее генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов сообщил, что до конца 2019 года в столицу поступят 300 трамваев «Витязь-М».

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