По Москве курсирует уже более 80 трамваев нового поколения
РИАМО — 5 сен. Уже более 80 трамваев нового поколения «Витязь-М» работают на городских маршрутах на
РИАМО — 5 сен. Уже более 80 трамваев нового поколения «Витязь-М» работают на городских маршрутах на
«Мосгортранс» получил более 80 трамваев нового поколения «Витязь-М». В настоящее время они находятся на территории трамвайного депо имени Н. Э. Баумана и обслуживают шесть маршрутов, проходящих на
Оплатить проезд можно с помощью валидаторов. Каждый вагон вмещает до 260 человек, в салоне расположено 60 мест для сидения. Шестидверная конструкция трамваев делает посадку и высадку пассажиров более удобной и быстрой.
Подвижной состав оснащен
Ранее генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов сообщил, что до конца 2019 года в столицу поступят 300 трамваев «Витязь-М».