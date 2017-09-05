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09:51 (мск), источник: Новости Перми

В Перми возобновлено движение автобусов по ул. Островского

Автобусы № 14, 77 и 32 вернулись к своим привычным маршрутам. Однако работы на участке ул. Островского всё еще продолжаются.

С 5 сентября автобусы № 14, 77 и 32 вновь начали двигаться по ул. Островского на участке от ул. Пушкина до ул. Екатерининская. Там был уложен нижний слой асфальтового покрытия, что позволило открыть участок, но продолжаются работы по укладке верхнего слоя асфальта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

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