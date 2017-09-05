В Перми возобновлено движение автобусов по ул. Островского

С 5 сентября автобусы № 14, 77 и 32 вновь начали двигаться по ул. Островского на участке от ул. Пушкина до ул. Екатерининская. Там был уложен нижний слой асфальтового покрытия, что позволило открыть участок, но продолжаются работы по укладке верхнего слоя асфальта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.



