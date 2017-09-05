Завершению реконструкции Ленина помешал капремонт Юбилейного моста

При этом работы на улице продолжатся до ноября — но уже не совсем по плану.

Напомним, планировалось реконструировать улицу от подъездов к Ленинградскому мосту до подъездов к мосту Юбилейному и перекрывать ее участками. Однако, первоначальный план претерпел изменения — реконструкцию трети улицы пришлось отложить.

«У нас работы перенесутся на следующий год — те же самые, которые мы сейчас выполняем, только от улицы Броз Тито до Юбилейного моста», — во вторник, 5 сентября пояснил корреспонденту «СуперОмска» главный инженер выполняющей работы компании «ИдеалСтрой» Николай Твардовский.

Причиной этому стал грядущий капремонт Юбилейного моста, который граничит с зоной реконструкции Ленина. Подрядчик для проведения капремонта моста будет определен только на следующей неделе, таким образом, на объект он выйдет в конце сентября. Мост предполагается закрыть ориентировочно в середине октября, а завершить работы на нем до ноября 2018 года.