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10:44 (мск), источник: УралПолит.ру

Газовики перекроют две улицы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября, УралПолит.Ru. АО «Екатеринбурггаз» перекроет для автомобильного движения улицы Кировградскую и Народного Фронта из-за ремонта сетей.

«Екатеринбурггаз» в связи с ремонтами на сетях планирует перекрыть для движения три участка дорог уральской столицы, — сообщается на портале городской администрации.

«Так, с 12 по 15 сентября специалисты закроют улицу Кировградскую в районе дома № 55 “б”. С 19 по 22 сентября службы планируют работы на улице Народного Фронта в районе дома № 83, а с 26-го по 29-е число — возле дома № 53 на той же улице», — информирует мэрия.

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