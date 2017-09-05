Газовики перекроют две улицы в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября, УралПолит.Ru. АО «Екатеринбурггаз» перекроет для автомобильного движения улицы Кировградскую и Народного Фронта
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября, УралПолит.Ru. АО «Екатеринбурггаз» перекроет для автомобильного движения улицы Кировградскую и Народного Фронта
«Екатеринбурггаз» в связи с ремонтами на сетях планирует перекрыть для движения три участка дорог уральской столицы, — сообщается на портале городской администрации.
«Так, с 12 по 15 сентября специалисты закроют улицу Кировградскую в районе дома № 55 “б”. С 19 по 22 сентября службы планируют работы на улице Народного Фронта в районе дома № 83, а с 26-го по 29-е число — возле дома № 53 на той же улице», — информирует мэрия.